El viaje del Azul Marino Mallorca llega a su destino, ya es equipo de LF Endesa y devuelve a Baleares a la élite del baloncesto español: "Se lo merecían"

No todo viaje llega a su destino en el mundo del deporte pero el Azul Marino sí lo ha conseguido, de hecho lo frecuente es no conseguir un objetivo inmediato tan ambicioso como llegar a la élite de un deporte.

El ambicioso proyecto del Azul Marino lo ha conseguido en muy poco tiempo, al segundo intento es equipo de Primera, tras haber logrado el ascenso a la Liga Femenina Endesa este fin de semana culminando una temporada para enmarcar, 28 victorias y una sola derrota, y a falta de una jornada para concluir la liga.

El ascenso se produjo de manera inesperada, cuando el equipo mallorquín ya había ganado su partido en Son Moix ante Canoe 107-95, no porque no tuviera aroma a ascenso la victoria, sino porque para ascender necesitaba la derrota de su gran rival, el Celta, que jugaba después en La Rioja. Sobre las 21h se producía el ascenso del Azul Marino con la derrota de las viguesas del Celta Femxa Zorka por 64-61 en la pista de Bosonit Unibasket, lo que pillaba por sorpresa a más de una. Las jugadoras ya se habían ido a cenar mientras la plana mayor del club seguía por televisión desde Son Moix el otro partido.

Un ascenso fuera de la cancha.-

Nada más producirse la derrota céltica, el equipo se reunía para celebrar el ascenso. Ha sido un ascenso que no se ha visto en la pista, que no se ha celebrado aún, por ello ha sido algo extraño para todos pero que se celebrará sin duda esta semana.

El gran rival del Azul Marino sólo había perdido un partido hasta ahora, frente al Azul, lo mismo que el equipo mallorquín tan solo había perdido un partido, ante las viguesas. Es por tanto una temporada histórica en el baloncesto femenino con la temporada que han hecho estos dos equipos en la segunda categoría, la Liga Challenge. No se sabe si algo así volverá a ocurrir.

Y es que eran dos proyectos pensados para ascender, el Azul se quedaba en el camino luchando en la fase de ascenso la pasada temporada. Al poner en marcha el proyecto de esta temporada, el promotor del proyecto Azul Marino, el CEO Gabriel Subías, decía que no tenía "ninguna duda de que este equipo ascenderá, será este año o más adelante pero ascenderá".

Los proyectos con tanta inversión, tanta ambición, generan mucha ilusión y expectativa, pero no siempre funcionan, porque las cosas del deporte no van al mismo ritmo que los despachos. En la pista tiene que hacerse un equipo de calidad, competitivo, que tenga química, que tenga los egos controlados, que todas las piezas sumen. Cuando se acostumbran a ganar tanto también puede suceder que mentalmente sea difícil mantener esa exigencia. No ha sido así, el Azul Marino no ha dudado en ningún instante.

Jugadoras marca de la casa.-

Un equipo que además logra ascender con el sello de jugadoras mallorquinas tan relevantes como toda una leyenda como Alba Torrens, llegada en Enero, y sobre todo María España que hace dos años apostaba por volver a casa al conocer el proyecto del Azul Marino. Para María España es especial ya que había jugado en el último equipo en la élite, Joventut Mariana de Sóller y ahora vuelve a la élite con el Azul Marino 14 años después, estuvo hasta 2012 en Primera. A la vez, el Azul Marino coge el testigo balear también del PDV, el Puig den Valls de Ibiza, que también estuvo en Primera hasta 2012. Mallorca nunca ha estado en la élite del baloncesto masculino español, pese a ser cuna de grandes jugadores, pero sí ha estado en la élite del baloncesto femenino, esa categoría que se recupera en un proyecto creciente que ha ido arrastrando cada vez más afición a Son Moix.

Jordi Riera: "Se lo merecían".-

El director deportivo, Jordi Riera, indica en COPE que "ha sido una temporada fantástica. Se nos puso la piel de gallina porque este equipo se lo merecía. Han estado muchas jornadas jugando a un nivel muy, muy alto. No recuerdo una temporada con un balance como este ni un perseguidor como el Celta que aguante este nivel tan alto, llegaran los dos rivales a la penúltima jornada con sólo una derrota, es algo excepcional que demuestra el trabajo de ambos equipos".

Riera felicita a las jugadoras, club y afición por un año inolvidable: "El trabajo de todo el club, las jugadoras, que han hecho que cada vez viniera más gente a Son Moix, ha conseguido este logro de estar en Liga Femenina Endesa. Mallorca merecía tener el mejor baloncesto de la Liga Endesa, ahora a pensar en el nuevo repto pero disfrutando este logro, que hay que valorar y dar la enhorabuena a todos los que han ayudado y nos habéis acompañado esta temporada, porque todos han apostado por el baloncesto femenino y se ha notado en esta recta final para lograr el objetivo"