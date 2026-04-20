Adelgazar es posible con Cuerpo Libre: las claves del método que triunfa en León

Isabel Artero, de la clínica Cuerpo Libre, ha explicado en el programa "Mediodía en COPE León" con Esther Peñalba Aller que es posible adelgazar con una sonrisa. Artero desmonta la idea de que perder peso es sinónimo de sufrimiento, una creencia habitual entre personas que han probado dietas fallidas. "Tenemos pensado que adelgazar es sinónimo de sufrimiento", lamenta, refiriéndose a quienes llegan a su consulta tras malas experiencias.

"Operación salud" frente a "operación bikini"

Artero critica duramente las dietas estacionales y la famosa "operación bikini", que detesta. En su lugar, propone una "operación salud" para "estar bien con bikini y con abrigo". Advierte sobre los peligros de las dietas extrañas que "hacen estragos en tu cuerpo", como efectos secundarios en el hígado o el riñón, y el temido efecto rebote.

Muchas personas que acuden a la clínica relatan haberlo "pasado fatal" con otros métodos, pero Artero asegura que "esto no pasa en Cuerpo Libre". El objetivo es aprender a llevar una buena alimentación para toda la familia, independientemente del peso, y abandonar los malos hábitos.

No me daba cuenta de lo mal que estaba hasta que no he adelgazado" Isabel Artero Gerente Cuerpo Libre

Diagnóstico y personalización, las claves del éxito

El éxito de Cuerpo Libre, según su responsable, radica en que es un "tratamiento personalizado". "En cualquier patología, un buen diagnóstico puede dar una buena solución, y eso es lo que hace Cuerpo Libre, diagnosticar y solucionar", afirma Artero. Se valora la edad, el sexo y el tipo de problema, ya que "no es lo mismo que te sobren 30 kilos a tener un problema de celulitis".

La mayoría de las veces, el problema no es comer mucho, sino "comer mal", el picoteo y la vida sedentaria. Artero señala con preocupación el aumento del sobrepeso infantil debido a la comida rápida y la bollería industrial. Muchas patologías como el insomnio, los dolores de espalda o las apneas de sueño van de la mano con el sobrepeso.

En cualquier patología, un buen diagnóstico puede dar una buena solución" Isabel Artero Gerente Cuerpo Libre

La experiencia de quienes han perdido peso es reveladora. "No me daba cuenta de lo mal que estaba hasta que no he adelgazado, porque te acostumbras a estar mal", es un comentario frecuente que escucha en la clínica.

Un método fácil y con supervisión médica

Cambiar de hábitos "en Cuerpo Libre es muy fácil", asegura Artero. El método no requiere pesar alimentos, no se pasa hambre y permite mantener la vida social. Además, la alimentación propuesta es apta para toda la familia, evitando la sensación de "castigo". Por eso, "todo el mundo lleva el tratamiento hasta el final".

Todo el proceso se realiza bajo supervisión médica para garantizar la seguridad y que no haya "ningún efecto secundario". Como incentivo, Artero anunció un descuento del 40% para los oyentes de la cadena COPE que decidan dar el paso. "Una vez que llamas y vienes a Cuerpo Libre, ya nos van a querer", concluye.