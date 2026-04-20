La Policía Local de Calp sofoca un incendio con extintores para evitar que alcance varias viviendas
La rápida intervención de los agentes, armados con una manguera y extintores, ha sido clave para controlar las llamas en la urbanización Carrió este domingo
Denia - Publicado el
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La colaboración entre la Policía Local, los Bomberos de Benissa y los vecinos de la zona ha permitido controlar este domingo un incendio declarado en una parcela próxima a la urbanización Carrió, en Calp. Afortunadamente, no se han registrado daños personales gracias a la rápida intervención.
Actuación clave con extintores
Los hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo, cuando los agentes acudieron al aviso y localizaron el fuego en la parte trasera de una parcela privada. Las llamas afectaban a una zona de vegetación muy cercana a varias viviendas, lo que generó una situación de riesgo.
La actuación inmediata de los efectivos policiales ha sido fundamental para frenar el avance del fuego. Los agentes utilizaron extintores y una manguera facilitada por una vivienda colindante, una acción que resultó clave para evitar la propagación de las llamas antes de la llegada de los bomberos.
Posteriormente, los Bomberos del parque de Benissa se desplazaron al lugar para completar las labores de extinción y refresco del área afectada, asegurando por completo el perímetro. La intervención ha sido un ejemplo de coordinación que ha evitado consecuencias mayores en la zona.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.