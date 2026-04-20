La Policía Local de Calp sofoca un incendio con extintores para evitar que alcance varias viviendas

La colaboración entre la Policía Local, los Bomberos de Benissa y los vecinos de la zona ha permitido controlar este domingo un incendio declarado en una parcela próxima a la urbanización Carrió, en Calp. Afortunadamente, no se han registrado daños personales gracias a la rápida intervención.

Actuación clave con extintores

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo, cuando los agentes acudieron al aviso y localizaron el fuego en la parte trasera de una parcela privada. Las llamas afectaban a una zona de vegetación muy cercana a varias viviendas, lo que generó una situación de riesgo.

Policía Local Calp La colaboración entre la Policía Local, los Bomberos de Benissa y los vecinos de la zona ha permitido controlar un incendio en Calp

La actuación inmediata de los efectivos policiales ha sido fundamental para frenar el avance del fuego. Los agentes utilizaron extintores y una manguera facilitada por una vivienda colindante, una acción que resultó clave para evitar la propagación de las llamas antes de la llegada de los bomberos.

Posteriormente, los Bomberos del parque de Benissa se desplazaron al lugar para completar las labores de extinción y refresco del área afectada, asegurando por completo el perímetro. La intervención ha sido un ejemplo de coordinación que ha evitado consecuencias mayores en la zona.