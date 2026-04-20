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La Vía Verde de Dénia cierra temporalmente por obras de mejora

Los trabajos de repavimentación del sendero restringirán el acceso desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril

La vía Verde de Dénia cierra temporalmente por obras

Ajuntament Dénia

La Vía Verde de Dénia cierra temporalmente por obras

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El popular recorrido de la Vía Verde de Dénia permanecerá cerrado al público durante ersta semana debido a unas importantes obras de mejora. Los trabajos, centrados en la repavimentación del sendero, impedirán el paso a los usuarios desde este lunes 20 de abril hasta el viernes 24 de abril, ambos inclusive.

Un proyecto para mejorar el sendero

Estas actuaciones se enmarcan dentro de un proyecto de mejora más amplio destinado a optimizar las condiciones de este concurrido sendero. Durante los cinco días señalados, el acceso a la Vía Verde estará completamente restringido para garantizar la seguridad y permitir que la maquinaria pesada pueda llevar a cabo la repavimentación de manera eficiente.

Las autoridades han programado los trabajos para que se desarrollen de forma intensiva durante estas jornadas. Se espera que, una vez finalizadas las obras, los ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de una Vía Verde renovada y en mejores condiciones para el paseo y la práctica deportiva.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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