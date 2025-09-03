Cáritas abre un nuevo espacio que está transformando vidas en Palma

Moda re-, la cooperativa social de Cáritas, ha inaugurado su segunda tienda en Palma, ubicada en la calle Francesc Fiol i Juan, 9. Esta nueva apertura refuerza el compromiso de la organización con la economía circular y la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, consolidando su red de tiendas de ropa de segunda mano en Mallorca.

La inauguración ha contado con la presencia del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y la directora de Cáritas Mallorca, Esther Romero, quienes destacaron el valor de estos proyectos para fomentar una economía más humana y justa. Una de las protagonistas fue Blanca Carrió, dependienta de la nueva tienda, que compartió su experiencia y agradecimiento por esta oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Moda sostenible y empleo para la inclusión

Las tiendas de Moda re- se presentan como espacios modernos y dinámicos que cambian la percepción sobre la ropa de segunda mano. Más allá de ofrecer prendas asequibles para toda la familia, su modelo de negocio se basa en la creación de empleo social.

El personal de la tienda está formado por personas con contratos de inserción que, a través de la gestión comercial y la atención al público, adquieren las habilidades necesarias para reincorporarse al mercado laboral.

Estos contratos, gestionados en Mallorca por Eines x Inserció —filial de Cáritas Mallorca—, tienen una duración máxima de tres años. Durante este tiempo, los trabajadores reciben un seguimiento y acompañamiento profesional que les ayuda a desarrollar competencias y recuperar la confianza en sí mismos. El año pasado, 19 personas en la isla se beneficiaron de este tipo de contratos a través del proyecto Moda re-.

impacto real

El compromiso de la organización con el medio ambiente se refleja en las cifras de recogida de residuos textiles. En 2024, Eines x Inserció recolectó más de 1.185.712 kg de ropa a través de los 210 contenedores rojos de Cáritas distribuidos por toda la isla. Este material sigue un riguroso proceso de recuperación y reutilización, contribuyendo de forma significativa a la reducción de residuos.

Además de ser puntos de venta, las tiendas de Moda re- actúan como espacios solidarios que garantizan una entrega digna de ropa a personas en riesgo de exclusión. Aquellos usuarios atendidos por Cáritas pueden acceder a las prendas que necesitan mediante una compra normalizada, sin coste alguno.

Los beneficios generados se reinvierten íntegramente en la creación de puestos de trabajo, programas de formación, la apertura de nuevos establecimientos y la investigación en tecnologías de reciclaje textil.