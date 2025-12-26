COPE
El Real Oviedo refuerza su centro del campo con Nico Fonseca

El centrocampista uruguayo, internacional con Marcelo Bielsa, llega cedido por el Club León para aportar su experiencia en la medular del equipo carbayón

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura

El Real Oviedo y el Club León han oficializado el acuerdo para la cesión del centrocampista Nico Fonseca. El jugador uruguayo defenderá la camiseta del club asturiano hasta el final de la presente temporada, reforzando así la medular del equipo.

Una carrera entre Europa y América

La trayectoria de Fonseca comenzó en Italia, donde se formó en las categorías inferiores del AC Milan antes de unirse al Novara, club en el que permaneció hasta la campaña 2019/2020. Posteriormente, el mediocentro regresó a su país natal para jugar primero en el River Plate de Montevideo y más tarde en el Montevideo Wanderers F.C..

Salto a grandes de Sudamérica

Su buen rendimiento en Uruguay captó la atención de River Plate de Argentina, uno de los clubes más importantes del continente. Con el conjunto argentino, Fonseca disputó un total de 28 partidos y anotó un gol durante la temporada 2023/2024.

Nico Fonseca, en su debut con Uruguay

ESPN Deportes

Nico Fonseca, en su debut con Uruguay

Su última etapa antes de recalar en Oviedo fue en el Club León de México, donde jugó 35 encuentros y se consolidó como una pieza importante. Además, el nuevo fichaje oviedista cuenta con experiencia internacional, ya que ha sido convocado por la selección de Uruguay bajo la dirección de Marcelo Bielsa.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

