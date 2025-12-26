VOX no apoyará tampoco los presupuestos del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza: "Hay que dar una vuelta de tuerca"

La historia se repite y al igual que ha ocurrido a nivel autonómico, en el Ayuntamiento de Zaragoza VOX ha decidido también no apoyar el proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno del PP. Unas cuentas que estaban siendo negociadas por ambos para que incluyesen varias partidas propuestas por VOX.

VOX El portavoz de VOX Julio Calvo y los concejales de esta formación, anunciando su decisión.

La verdad es que nadie hubiera entendido que a nivel regional esa falta de acuerdo obligara a adelantar las elecciones en Aragón y sin embargo, en Zaragoza, PP y VOX fueran capaces de entenderse. El pasado martes en declaraciones a COPE, la alcaldesa Natalia Chueca, se mostró confiada en que se respetaría el acuerdo alcanzado con ellos.

MOTIVOS QUE ARGUMENTA VOX

¿Qué motivos ha dado VOX esta mañana para justificar esa decisión? Pues entre los principales escollos que les han llevado a no apoyar los presupuestos de 2026 estaría por ejemplo, el entramado de sociedades y patronatos que mantiene el ayuntamiento, la venta de suelos, la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad o los 6 años que llevan esperando el desalojo de la cárcel de Torrero.

También se quejan del abandono de recursos municipales como la depuradora de aguas residuales, de la falta de inversiones en el Casco Histórico o en el Distrito Sur, del mal estado de los puentes de la ciudad y del parque del agua, de la inauguración de obras innecesarias o de la duplicidad de competencias con la DGA.

la decisión de vox cuenta con el apoyo de madrid

Su portavoz, Julio Calvo, asegura que ahora se abre un nuevo periodo en el que VOX ha decidido darle una vuelta de tuerca a la presión que ejercen sobre el PP. Una decisión que cuenta con el visto bueno de la dirección de VOX en Madrid.

Una de las opciones que estarían estudiando es la de una posible abstención en la votación de las cuentas del año que viene. Si no prosperan esos presupuestos, cabría la opción de que la alcaldesa presentara una moción de confianza o que decidiera prorrogar las cuentas de 2025.