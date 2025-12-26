Podemos e IU no concurrirán juntos el 8 de febrero en Aragón: la dirección nacional de Podemos ha vetado la coalición

Todo parecía indicar que Podemos e Izquierda Unida se iban a presentar en coalición a los comicios del 8 de febrero pero parece que esa alianza finalmente, no va a ser posible. La dirección nacional de os morados ha vetado el acuerdo con IU en Aragón para una candidatura única. Hoy precisamente era el último día para registrar las posibles coaliciones que se presenten a las elecciones anticipadas. Al parecer, la pugna por el liderazgo en Zaragoza ha sido el motivo de la ruptura de los contactos entre ambos.

CORTES DE ARAGON Los portavoces de IU y Podemos en las Cortes, Álvaro Sanz y Andoni Corrales.

JORGE PUEYO SERÁ EL CANDIDATO DE CHA

Entretanto, en Chunta Aragonesista no será necesario celebrar un proceso de primarias. La actual secretaria general Isabel Lasobras, ha decidido dar un paso atrás y no presentarse de manera que el diputado nacional de Chunta, Jorge Pueyo, tiene ahora vía libre para ser el nuevo candidato de esta formación a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Todo apunta a Pueyo será el cabeza de lista y Lasobras irá de segunda.

Lasobras, también diputada autonómica y portavoz en las Cortes, que en principio si se postuló como candidata de CHA en la carrera al Pignatelli, ha descartado así el proceso de primarias que estaba previsto resolver para el próximo domingo 28 de diciembre. La designación de Pueyo se votará en el Comité Regional del próximo 3 de enero. Las listas de Chunta completan en formación cremallera para alternar nombres de hombres y de mujeres.

VOX TAMPOCO APOYARÁ LOS PRESUPUESTOS DE ZARAGOZA

Y la decisión de VOX de no apoyar los presupuestos de Azcon, lo que nos ha llevado a un adelanto electoral, se ha repetido en el Ayuntamiento de Zaragoza. Todo el mundo pensaba que ese acuerdo entre VOX y PP iba a ser posible. Ambos se mostraron hace unos días encantados de haberse conocido y la propia alcaldesa se ha quedado de piedra cuando esta mañana ha oido al portavoz de los de Abascal, Julio Calvo, anunciar que no apoyarán esas cuentas.

Ahora, una de las opciones que están estudiando es la de una posible abstención en la votación de las cuentas del año que viene. Si no prosperasen esos presupuestos, cabría la opción de que la alcaldesa presentara una moción de confianza o que decidiera prorrogar las cuentas de 2025.