Vox insta a Guardiola a decidir si quiere "un cambio de verdad" en Extremadura

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha enviado un mensaje claro a la presidenta en funciones de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola: debe pensar "qué quiere hacer" de cara a la investidura. Fúster ha planteado que la dirigente popular tiene que elegir si quiere "de verdad un cambio" o si prefiere seguir con las "políticas socialistas y socialdemócratas" que, según él, la han "conducido" a la situación actual.

La decisión de Guardiola

Desde Santander, el portavoz de Vox ha insistido en que la candidata del PP es quien debe mover ficha. "¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas, que la han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio?", ha planteado Fúster, cuyo partido ha experimentado un notable crecimiento en la región, pasando de cinco a once diputados.

Las declaraciones de Fúster llegan después de que María Guardiola contactara con el candidato de Vox pidiendo "pensar solo en Extremadura". La réplica del portavoz nacional ha sido contundente: "Lo que hay que pensar es en Extremadura por España".

Líneas rojas para la investidura

El apoyo de Vox a la investidura de Guardiola está supeditado a un giro político claro. Fúster ha enumerado las condiciones, preguntando si la candidata del PP "¿quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño y encima denuncien el Pacto Verde?".

Otra de las exigencias fundamentales del partido es cultural y social. "¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género, esas absurdeces? Si quiere hacer eso, nosotros estaremos dispuestos", ha sentenciado el portavoz de Vox.

Fúster ha concluido traspasando toda la presión a la candidata popular. "Si no quiere hacerlo, no es nuestra responsabilidad. Es suya. Efectivamente, ella es la más votada", ha afirmado, reconociendo la victoria del PP en las urnas pero subrayando que necesita a Vox para gobernar.

Un mensaje para el PP nacional

Estas afirmaciones también responden al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien había avisado a Vox de que no puede "desatender" el resultado electoral. Feijóo defendió que Guardiola, al obtener 29 escaños (uno más que en la anterior legislatura), "tiene más legitimidad que nunca" para ser presidenta.