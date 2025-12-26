El análisis del mercado del Real Oviedo, en COPE Asturias: "Que tu problema sea el gol y el primer fichaje sea un pivote..."

El Real Oviedo se enfrenta a un mercado de invierno que se antoja decisivo para sus aspiraciones de permanencia en Primera División. En la 'Tertulia del Oviedo' de Deportes COPE Asturias, los colaboradores han analizado las urgentes necesidades de la plantilla y han puesto sobre la mesa las primeras impresiones del primer refuerzo, Nico Fonseca.

nico fonseca, el primer fichaje

Sergio Fernández, uno de los analistas, ha descrito a Fonseca como un futbolista de "medio centro de creación para jugar más viendo el fútbol de cara". A pesar de que le reconoce un buen nivel técnico para batir líneas, ha señalado un problema que considera muy grande: la falta de ritmo para competir en una gran liga europea.

ESPN Deportes Nico Fonseca, en su debut con Uruguay

El club no busca completar la plantilla, sino "fichar para cambiar la situación", y en ese contexto, la opinión es contundente. "El perfil no está mal y el Oviedo lo necesita, pero yo creo para cambiar la situación Nicolás Fonseca se queda muy corto", ha sentenciado Fernández, argumentando que su adaptación desde la liga mexicana es un riesgo que el equipo no puede permitirse dada la urgencia.

El Oviedo está fichando para cambiar la situación, y yo creo que en eso Nicolás Fonseca se queda muy corto" Sergio Fernández Analista y comentarista

El estilo de Almada y la falta de gol

La llegada del nuevo técnico, Guillermo Almada, ha supuesto un cambio de intención en el equipo, con una presión alta y un intento de "agitar el árbol" con rotaciones. Sin embargo, los tertulianos coinciden en que el problema de base es una plantilla insuficiente y con carencias físicas, como ha apuntado Rafa de Diego, quien ha afirmado que "el resto de equipos de Primera van en bicicleta cuando tú vas caminando".

Esta falta de calidad se refleja en la estadística y en el campo, donde el equipo sufre una alarmante falta de gol. "La falta de gol no solamente es de los delanteros", ha advertido De Diego, señalando la incapacidad del centro del campo para generar juego y surtir de balones a los atacantes.

La falta de gol no solamente es de los delanteros" Rafa de Diego Entrenador

Una estrategia cuestionada

Fernando Menéndez ha elevado la crítica a un plano más estructural, lamentando que el Oviedo está descuidando su identidad deportiva, convirtiéndose en "una franquicia de una empresa" donde los jugadores pasan sin que nada cuaje. Esta falta de cohesión, agravada por problemas de comunicación entre las distintas nacionalidades, dificulta la creación de un verdadero equipo.

El análisis es crítico con la dirección deportiva y la estrategia de fichajes del Grupo Pachuca. Los colaboradores han recordado los fracasos de jugadores procedentes de ligas menores como la mexicana o la húngara, y han insistido en la necesidad de buscar futbolistas con experiencia contrastada para poder revertir la situación actual.