Cáritas Menorca y Aena unen fuerzas para impulsar la solidaridad y la sostenibilidad en el Aeropuerto

Càritas Menorca y Aena han sellado una colaboración estratégica que combina solidaridad y sostenibilidad. El acuerdo contempla la cesión de un espacio solidario en el Aeropuerto de Menorca, un escaparate privilegiado para dar visibilidad a los proyectos sociales y medioambientales que la entidad desarrolla en la isla. Bajo el lema “Descubre Menorca con el corazón”, la iniciativa pretende sensibilizar a residentes y visitantes sobre la importancia de construir una sociedad más justa, solidaria y comprometida con el medio ambiente.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes Lorenzo Lafuente Mir, director de Cáritas Menorca, y Santiago Martínez-Cava Arenas, director del Aeropuerto de Menorca, quienes coincidieron en destacar el valor de esta alianza. Para Lafuente, este tipo de apoyos “refuerzan nuestra misión de acompañar a las personas más vulnerables y fomentar un modelo de desarrollo sostenible en Menorca”. Por su parte, Martínez-Cava subrayó que Aena quiere ser un actor activo en la promoción de iniciativas sociales que generan impacto positivo en el territorio.

Un espacio para la solidaridad

El nuevo espacio solidario en el Aeropuerto servirá como plataforma para difundir los programas que Cáritas desarrolla en la isla. Entre ellos destacan los proyectos de inserción laboral, apoyo a familias en riesgo de exclusión, economía circular y sensibilización medioambiental. La campaña “Descubre Menorca con el corazón” permitirá que tanto turistas como residentes conozcan estas iniciativas desde su llegada o salida de la isla.

Càritas Menorca ha intensificado en los últimos años su compromiso con la sostenibilidad, apostando por la reutilización, la reducción de residuos y el consumo responsable. Esta filosofía se refleja en proyectos como Arbres d’Algendar, que combina la recuperación ambiental con la creación de empleo, o en su red de tiendas solidarias, donde se fomenta la segunda vida de productos textiles y objetos del hogar.

Más iniciativas: ''Mesa Con Corazón''

El acuerdo con Aena se suma a otras iniciativas recientes que muestran la capacidad de Càritas Menorca para tejer alianzas. En abril, la entidad consolidó junto a la Asociación Gastronómica Fra Roger y el Consell Insular la iniciativa “Mesa con Corazón”, una propuesta que une cocina, tradición y solidaridad, y que tiene como objetivo reforzar la recaudación de fondos para proyectos sociales.

Asimismo, con la campaña “Mesa con Corazón”, Cáritas impulsa el consumo de productos locales y sostenibles, apoyando al sector primario y ofreciendo a las familias una alternativa responsable de alimentación. Estas acciones reflejan la estrategia de la entidad: crear sinergias entre economía social, gastronomía, medio ambiente y solidaridad.

Agradecimiento a empresas comprometidas

Desde Cáritas Menorca se ha querido reconocer especialmente el papel de empresas de empresas e instituciones que, como Aena, se implican en causas sociales y medioambientales. “Sin su apoyo, sería imposible mantener y ampliar nuestros proyectos de atención a las personas más vulnerables”, señalaron desde la dirección de la entidad.

El gesto de ceder un espacio en el Aeropuerto tiene un valor añadido: cada viajero podrá descubrir Menorca no solo como un destino turístico, sino también como una isla que apuesta por la justicia social, la inclusión y la sostenibilidad.

Con esta alianza, Càritas Menorca da un paso más en su misión de acompañar a quienes más lo necesitan y de construir una sociedad más humana, justa y respetuosa con el entorno.