Carmela López pide "prudencia" y "serenidad" tras ser elegida por el PSOE para presidir la Diputación de Lugo

El Comité Provincial del PSdeG-PSOE de Lugo ratificaba el pasado sábado la propuesta para que la diputada provincial María del Carmen López Moreno, más conocida en el ámbito político como Carmela López, sea la candidata socialista a la Presidencia de la Diputación de Lugo.

La decisión, tomada en una sesión extraordinaria, fue aprobada por aclamación, siguiendo los estatutos y procedimientos internos del partido, después del terremoto sufrido por la organización a raíz de la dimisión del anterior presidente de la institución y secretario general en la provincia, José Tomé, por presuntas acusaciones de acoso sexual.

Prudencia, Serenidad y agradecimiento

Tras conocerse la decisión, la socialista Carmela López ha abogado por la "prudencia" hasta el pleno provincial del próximo 14 de enero. En declaraciones a COPE Lugo, la también alcaldesa del municipio de Burela ha agradecido "la confianza y el apoyo del partido" y ha asegurado estar viviendo este momento con "serenidad y un profundo respeto institucional".

Próximos pasos en el partido

El acuerdo adoptado por el comité lucense ha sido remitido a la Comisión Nacional de Listas del partido, que emitirá un informe. Posteriormente, la propuesta pasará a la Comisión Federal de Listas para su validación definitiva, de acuerdo con las normas internas de elaboración de candidaturas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La decisión final será tomada por la Comisión Ejecutiva Federal. Una vez aprobada, será comunicada oficialmente al PSdeG-PSOE de Lugo para su aplicación de cara al pleno de constitución de la nueva corporación provincial.