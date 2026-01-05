El espectacular "fotón" de Toledo rodeado de niebla realizado por un piloto de Iberia que se ha hecho viral (Pincha para verlo entera)

Una espectacular fotografía aérea de Toledo se ha convertido en la protagonista inesperada de este inicio de año. La imagen, que muestra el corazón de la ciudad con el Alcázar en primer plano emergiendo de un denso mar de nubes, fue utilizada por Enrique de la Rosa, expresidente del sindicato CECYF, como felicitación de Año Nuevo, alcanzando una gran difusión.

Una casualidad de premio

Lejos de ser una producción planificada, la fotografía nació de una feliz coincidencia. El autor de la instantánea es David Guil, un piloto de la compañía Iberia y amigo de De la Rosa, quien no dudó en capturar la escena al sobrevolar la ciudad en la mañana del último día del año.

daVID gUIL Fotografía aérea de Toledo realizada por David Guil

Guil, consciente de que estaba pasando por Toledo, decidió tomar varias fotografías como un gesto hacia sus amigos. El resultado fue una serie de imágenes de gran belleza que provocaron el asombro de quienes las recibieron, generando preguntas sobre cómo se había conseguido una vista tan privilegiada.

Es una instantánea de premio"

Según ha explicado el propio Enrique de la Rosa, la reacción de la gente fue de auténtica sorpresa. De la Rosa tuvo que aclarar que el autor era su amigo piloto, quien capturó la escena "surcando el cielo de la ciudad de Toledo". Él mismo no ha dudado en calificarla como "una instantánea de premio".

El piloto de la Selección

La fotografía fue tomada el mismo día 31 de diciembre por la mañana, sobre las diez y media u once. El piloto se encontraba ya en maniobra de aproximación para aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que le permitió volar a una altitud ideal para inmortalizar el paisaje.

Como anécdota curiosa, De la Rosa ha revelado un dato que añade aún más interés a la figura del fotógrafo improvisado. "Este piloto es el que llevó a la selección española cuando España gana en Sudáfrica", ha comentado, recordando aquel hito histórico del fútbol español.

Este piloto es el que llevó a la selección española cuando España gana en Sudáfrica"

Así, lo que empezó como un saludo en un grupo de amigos ha terminado convirtiéndose en un homenaje visual a Toledo. Una imagen que fusiona la pericia de un gran piloto y fotógrafo aficionado con la belleza monumental de una ciudad única, capturada en un momento mágico.