Alcúdia se podría perder 10 millones de euros: "Confiamos en que lo resuelvan..."

Si eres de Alcúdia sabrás que estos días la alcaldesa, Fina Linares, ha cesado “por pérdida de confianza” a Joan Mateu Gual, que hasta este martes era el concejal de Turismo, en el mismo decreto nombró como nuevo responsable de Turismo al portavoz del grupo municipal de Vox, Juan Sendín, actual regidor de Policía.

Su cese habría sido provocado por varias irregularidades en su gestión, aunque la alcaldesa ha querido aclarar que de momento no han encontrado delito alguno.

"Solo son facturas que no son éticas, ahora mismo lo estamos investigando pero no hemos encontrado nada que no se ajustara a la legalidad. Que sean éticas para el equipo de gobierno no significa que sean ilegales".

principal motivo

Pero el principal motivo habría sido la incompetencia en la gestión del pago de la factura del Ironman que se celebra cada año, que por primera no ha cobrado el patrocinio anual del Ayuntamiento. Una cifra que asciende actualmente a 254.000 euros.

Se trata de una irregularidad que compromete la estabilidad presupuestaria de la localidad, porque ahora mismo existe la posibilidad de que no se celebre y que por tanto se pierda un impacto económico de 10 millones, Pablo Riera, presidente de los hoteleros de Alcudia, confía en que se celebre.

"Confiamos y no nos cabe la menor duda de que el ayuntamiento y los organizadores del Ironman resolverán cualquier obstáculo que hayamos podido conocer últimamente, y estamos convencidos igualmente que se celebrará esta catorceava edición con el mismo o con mayor éxitos que en las ediciones anteriores. Los hoteleros de Alcúdia estamos dispuestos a ofrecer todo el apoyo y la colaboración necesaria para que así sea".