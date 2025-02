William Scull: "La noticia de la pelea contra Canelo Álvarez me sorprendió, fue muy emocionante"

Tiene un objetivo monumental en el horizonte y se entrena para ello en Mallorca. William Scull, el boxeador cubano campeón del mundo del peso Supermedio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), se encuentra ante la oportunidad de su vida.

Ha remado mucho para llegar hasta aquí, se subirá al ring con el campeón mundial y leyenda el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. El pasado mes de Octubre, Scull se proclamaba campeón del mundo al vencer al ruso Vladimir Shiskin en Berlín y se ponía el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo. A sus 32 años tocaba la gloria y lo siguiente era medirse al súper campeón, "Canelo" Álvarez, quien hasta ahora había rehusado el duelo con el cubano.

Sin embargo, los acontecimientos han dado un giro radical tras el contrato firmado por Álvarez con "Riyadh Season", Arabia Saudí, en concreto con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudí, el desafío será el 3 de Mayo en Riad, capital del Reino Saudí.

El púgil cuenta en Deportes Cope Baleares cómo recibió la noticia: "cuando me dieron la noticia me sorprendió, me dejó en shock, fue muy emocionante porque es la noticia que estaba esperando. No sé por qué hasta ahora había renunciado, a mí me ayudó mucho ser campeón mundial y ahora va a ser una pelea unificada, es mejor que antes. La pelea tiene más valor ahora por la unificación del título mundial. Él esperó quizá que yo fuera campeón mundial para que fuera una pelea más interesante para los fanáticos. En su momento me molesté porque no me daba la oportunidad pero después entendiendo las cosas y su punto de vista, es importante unificar".

Canelo es defensor del título en los otros cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Internacional de Boxeo (OIB) y la Asociación Internacional de Boxeo (AIB), por lo que ahora se conocerá el campeón absoluto que unifique los cuatro cinturones.

Scull describe a Álvarez como "un boxeador que tiene todas las cualidades, boxea, contragolpeador, pega, la estrategia es estar físicamente bien preparado, y mentalmente, porque él tiene todas las cualidades. Yo también tengo las tres distancias bien, la corta, media larga, el ring dirá cómo es la estrategia tal y como vaya la pelea. Estamos haciendo todos los ajustes de los errores que pude cometer en otras peleas. En cada pelea cada uno aprende de sus errores. Arreglando esos ajustes, tranquilo y trabajando muy bien la preparación física y dar un gran espectáculo a la afición mallorquina y del mundo entero".

Sobre la oportunidad, el cubano indica que "estoy muy contento por esta oportunidad, muy agradecido a Ingo Volckmann por la oportunidad. Desde que me firmó buscamos esto, hacer historia. A mi familia también, apostamos a esto, lo hemos logrado, hemos aguantado muchos años, ellos se han sacrificado tanto como yo porque estamos lejos. Después de la pelea veré a mi familia (en Cuba). Es la primera vez que estaré en Arabia Saudí".