La Real Sociedad cerca a Carlos Soler; el representante de Uche le pone la zancadilla al Getafe

YEREMY PINO

El extremo canario se marcha a la Premier League y jugará en el Crystal Palace a cambio de 30 millones de euros. El futbolista ya está en Inglaterra para pasar la revisión médica. El que ha llegado a Villarreal es un nuevo portero, Arnau Tenas. El catalán viene desde el PSG y ha costado 2’5 millones de euros. Su fichaje provocará, seguramente, la marcha de Diego Conde.

CARLOS SOLER

La Real Sociedad negocia con el PSG para conseguir la llegada del centrocampista valenciano. Ambos clubes se encuentran negociando por un futbolista por el que la Real no quiere pagar más de 12 kilos. En el último caso estarían dispuesto a una cesión, pero esa no es la idea principal. Tiene contrato hasta 2027 y la pasada campaña jugó a préstamo en el West Ham.

ESPANYOL

El club perico ha conseguido la vuelta de Urko González de Zarate, que ya jugó cedido por la Real Sociedad la segunda mitad de la pasada campaña. Además, el equipo ha firmado al centrocampista Charles Pickel que llega desde el Cremonese italiano.

VALENCIA

El conjunto che sigue pensando en firmar a Ramazani, pese a que la operación se ha frenado en las últimas horas después de que el Leeds cambiara algunas condiciones de la cesión. El Valencia sigue enfocado en la operación y confía en que refuerce la banda derecha.

CHRISTANTUS UCHE

El Getafe tiene acordada su marcha al Wolverhampton por una cantidad cercana a los 20 millones de euros, pero el futbolista no se quiere ir. Además, su representante está muy enfadado porque el peso de la negociación lo ha llevado Jorge Mendes, que se llevará una buena comisión, y no ve con buenos ojos lo que le van a pagar al futbolista en la Premier League. Por cierto, que desde Inglaterra afirman que el Nottingham Forest quiere a David Soria, aunque no hay oferta en firme. La cláusula de rescisión del meta es de 14 millones de euros, pero sería muy raro que el Getafe lo dejara salir.

LaLiga Uche celebra su gol, en el Celta - Getafe

RESTO DE MERCADO

El Mallorca está interesado en Jan Virgili, canterano del Barcelona, para reforzar el extremo izquierdo. El Girona venderá por 30 millones de euros al central checho Krejci al Wolverhampton y el Alavés estaría interesado en Denis Suárez al que también quiere el Celta de Vigo.