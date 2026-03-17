El plan del Velódromo se reactiva: 350 viviendas y una nueva estación de autobuses

El proyecto del Velódromo da un paso decisivo para convertirse en realidad. El primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Alejandro González Salamanca, ha confirmado que la situación es "positiva" gracias a un protocolo firmado con la junta y al impulso de los propietarios, que "están trabajando intensamente para sacar adelante y desarrollar esa zona que hasta ahora estaba abandonada en nuestra ciudad".

Un plan con 350 viviendas

La actuación se llevará a cabo mediante un Plan Regional de Actuación Urbanística (PRAT), que permitirá la construcción de 350 viviendas. Además, el proyecto contempla la obtención de terrenos para una nueva estación de autobuses y suelo comercial al servicio de la ciudad, conformando una actuación de gran importancia para el municipio.

Conseguiremos que en un tiempo razonable tengamos desarrollada esa parte tan bonita de la ciudad"

González Salamanca ha destacado que, pese a la complejidad de la normativa actual, este instrumento urbanístico permitirá "conseguir que en un tiempo razonable tengamos desarrollada o en desarrollo esa parte tan bonita, tan importante de la ciudad".

Coordinación para acelerar los plazos

El camino administrativo ya está en marcha con la firma del protocolo entre el Ayuntamiento y la Junta el pasado día 13. Como prueba de la voluntad de acelerar el proceso, el concejal ha señalado que los propietarios "ya están limpiando los terrenos, quitando vegetación y saneando toda la zona".

Los técnicos municipales están trabajando para no retrasar lo más mínimo la gestión de esta zona"

Todas las partes implicadas trabajan de forma simultánea para que el proyecto no se detenga. "Los técnicos municipales están trabajando para no retrasar lo más mínimo la gestión", ha explicado González Salamanca, mientras que los de la Junta de Castilla y León preparan el PRAT y los de los propietarios avanzan en paralelo. El objetivo es que, una vez se constituya el nuevo gobierno regional y se apruebe el plan, puedan "iniciar lo antes posible las actuaciones y el desarrollo de la zona, con obras y con máquinas".