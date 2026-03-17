Seis bajas en el Hércules para el partido contra el Betis Deportivo

La semana es corta en el Hércules. Ya estamos a tres días para el partido contra el Betis Deportivo que tendrá lugar este viernes a las 21.15 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla. Todavía dura el impulso anímico de la victoria contra el Real Murcia pero el equipo sigue muy condicionado por las bajas. Y todo hace indicar que serán seis los futbolistas que no lleguen a la cita de la jornada 29 en Primera RFEF.

Soldevila, Roger, Sotillos y Samu Vázquez son las bajas confirmadas pero a ellos hay que añadir a Mehdi Puch y Unai Ropero. Las pruebas al franco-argelino revelaron que no sufre una lesión muscular, solo una sobrecarga. No obstante, el cuerpo técnico no quiso arriesgar contra el Murcia y nadie en el Rico Pérez garantiza que pueda jugar en Sevilla.

Ni Mehdi ni Ropero han entrenado con el grupo este martes en la vuelta a los entrenamientos en el campo de Fontcalent. En el caso del atacante vitoriano, ni siquiera ha aparecido por el terreno de juego. El esguince de rodilla que sufrió ante el Atlético Madrileño le mantiene al margen del equipo y prácticamente le descarta para Sevilla. Mehdi, por su parte, ha realizado trabajo específico al margen de sus compañeros.

SAMU KO PENDIENTE DE PRUEBAS

Beto Company también sabe que pierde a Samu Vázquez para las próximas jornadas. El jugador se marchó del campo el domingo con un fuerte pinchazo muscular en la parte posterior de su muslo derecho y en las últimas horas ha sido sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión. A falta de los resultados, el cuerpo técnico da por hecho que caerá varias semanas.

ROGER, AL QUIRÓFANO

Además, Roger Colomina acudirá mañana a Madrid para ser operado por el Dr. Manuel Leyes, un reputado traumatólogo y cirujano ortopédico con más de 30 años de experiencia que ya intervino de la misma lesión de ligamento cruzado a Oriol Soldevila y recientemente al jugador del Real Madrid Rodrygo.

El mismo especialista valorará también la rodilla de Sotillos. En este caso, todavía no está decidido si pasará por el quirófano o no. Pero todo indica que sí lo hará porque tiene afectado el menisco, el ligamento lateral interno y el cruzado posterior. Si finalmente se decide por la intervención, estará de baja alrededor de nueve meses.