La Diócesis de Ourense presenta la Semana Santa 2026

La Diócesis de Ourense presentó la Semana Santa del año 2026. El Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, manifestó que la Semana Santa tiene un “largo recorrido histórico” resaltando las “piezas que salen en procesión en los distintos lugares de la provincia” y manifestando que “tiene una fuerza especial desde los siglos XVII y XVIII”.

En el acto de presentación en el Obispado, Monseñor Leonardo Lemos indicó que la Semana Santa “brota en lo más íntimo del corazón del ser humano” y “brota en el corazón de nuestro pueblo” por lo que animó a la sociedad ourensana a “potenciar la Semana Santa”.

El Obispo de Ourense durante su intervención en el acto de presentación de la Semana Santa

Villas relevantes como O carballiño, oimbra o castro caldelas

El Obispo de Ourense indicó que “no tiene la historia del sur del país o de zonas de Galicia como Viveiro o Ferrol” pero destacó “cómo se celebra e incluso se recupera en villas como o Carballiño, Oimbra o Castro Caldelas”.

En ese sentido, Monseñor Leonardo Lemos destacó que en las villas y pequeñas aldeas “existen manifestaciones populares que brotan del corazón” e indicó que la Semana Santa es un “proyecto de todos”.

Junto al Obispo de Ourense estaba el Vicario para los Laicos, Familia y Vida de la Diócesis de Ourense, Francisco López, quien relató los actos de la Semana Santa a lo largo de la provincia de Ourense y que comenzarán el próximo miércoles, día 25 de marzo, con el Pregón de Semana Santa a las 20:15 horas en la Iglesia de Santa Eufemia con Rafael Melero, el cofrade mayor de la Cofradía de la Veracruz de O Carballiño