Toni Rueda: "No se exigen resultados, lo que no se negocia es el esfuerzo"

Algo se rompió el pasado domingo entre algunos jugadores y parte de la afición mallorquinista. El debate ha continuado entre los aficionados en las redes sociales tras los gestos de Maffeo y Larin a la grada.

El mandar callar de Maffeo hizo que se vaciara la grada de animación, en el fondo sur de Son Moix. Todo empezó con el transcurrir de los minutos, el mal juego del Mallorca dejó fría a la afición, pese a que desde la grada de animación se continuaba animando al equipo. Pero hubo un momento ya de cansancio y los cánticos "estamos de vacaciones" encendieron la mecha de Maffeo que hizo gestos a la grada. Esta reacción hizo que los aficionados dejaran la grada de animación.

El ambiente se encrespó y también hubo insultos al jugador, algo que ha continuado en las redes sociales tanto hacia el lateral como hacia el delantero y que lamenta Toni Rueda, coordinador de la grada de animación.

Rueda explica en Deportes Cope Baleares qué pasó: "es un cúmulo, se venía arrastrando, había nervios. Mientras hubiera partido íbamos a estar ahí ayudando. Pero nos marcan el 0-2, vemos los resultados en otros campos y decimos, qué hacemos aquí, está todo listo, no entramos en Europa. Hubo gente que empezó a cantar estamos de vacaciones, que ya nos podemos sentar y relajar. En parte claro que iba hacia los jugadores, paramos porque vosotros lleváis de vacaciones tres meses, ahora nos toca a nosotros. De repente Maffeo salió del banquillo y mandaba callar. No había crispación, animamos a un equipo que no había tirado en 70 minutos a puerta, y encima que te chuleen. Parece que los jugadores no asumen. Luego hubo algún cántico que sobró, insultos. La gente puede tener su opinión, sólo faltaría que el público no pudiera opinar que el equipo no ha dado la talla estos cuatro meses últimos".

Rueda añade que "la gente se quema, para qué vamos a animar. No es una cuestión de clasificarse para Europa, sólo que lo dejen todo. Hace dos años estuvimos ahí y no se clasificaron y no hubo ni un reproche, el año de Kang- In Lee, y fue una fiesta. No se exigen resultados, lo que no se negocia es el esfuerzo. El día del Barcelona perdimos 1-5 y la grada se quedó a animar 20 minutos porque se lo dejaron todo".

En cuanto a lo de Larin, se lamenta: "qué va a exigir ahora. Creo que más paciencia que con él no se ha tenido con nadie. Cantamos su nombre el día del Girona, metió dos goles, intentamos llevarlo para arriba. Ha costado un dineral y tiene un rendimiento... pues la gente se crispa. Es verdad que con Maffeo hubo uno de los cánticos con insulto, con Larin no hubo nada, algún pito. Luego en las redes es muy desagradable después del partido".

Sobre el nivel del Mallorca en los últimos meses dice que "quizá la plantilla no haya dado para más como dices, pero el Leganés vino y fue superior, al Valladolid le ganamos llorando, el Getafe que venía de seis derrotas. Estamos hablando de que a los cinco minutos te ha dado un palo y luego saca una el portero, no nos llevamos cuatro de milagro".

Ruptura irreconciliable.-

Rueda considera que la herida entre estos jugadores y la afición es difícil de curar.

"Para mí está roto, yo creo que hace tiempo que la gente siente desapego con Maffeo, cada vez que hay mercado se está insinuando y no se va porque quizá no llegan ofertas. Cada vez que hace una entrevista mete al club en un pequeño problema. Gestos a la grada. Es verdad que alguna vez hemos tenido en la grada, no entiendo, esa forma de saltar. Si hubiera sido algo más grave lo entendería".

Cambiar la grada.-

Sobre la grada de animación finalmente, hace autocrítica y cree que que hay cosas que mejorar.

"Hay que reunirse, han contactado conmigo y vamos a hacer un replanteamiento. Hay que enfriar todo primero. Quiero entender que vamos a intentar traer gente de otras gradas, que en los cuadros centrales venga la gente a lo que tiene que venir, separar el grano de la paja y juntar ahí a todo el mundo. Queda mucho trabajo con el club e intentar mejorar. Cuando los partidos se tuercen a la gente le cuesta, hay que mejorar".