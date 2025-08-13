Rubén Cañizares, tajante con Fernando Roig tras sus declaraciones hacia los aficionados del Villarreal: "Absolutamente nefasto"

La Liga continúa avanzando en su intención de disputar un partido oficial fuera de España. La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol aprobó trasladar a la UEFA la petición para que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami el próximo 20 de diciembre, un proyecto por el que Javier Tebas lleva años luchando.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Lamine Yamal jugando contra el Villareal en un partido de LaLiga

la rfef aprueba disputar un partido fuera de españa

Sea cual sea la decisión final, la polémica ya está presente en Estados Unidos. Este martes, Fernando Roig, presidente del Villarreal, anunció dos medidas para los abonados del club. “Si el partido se realiza, seríamos el primer equipo en salir al extranjero para disputar un encuentro oficial e importante contra el Barcelona”, afirmó Roig ante los medios. Añadió que es consciente de que será una molestia para los aficionados, pero adelantó que están trabajando en soluciones para ellos.

Roig explicó las facilidades para los abonados: “Quien quiera ir a Miami podrá asistir gratis al partido, y quien no pueda o no quiera ir, tendrá un descuento del 20% en su abono”. Además, aseguró que “este partido es fundamental para el bien del fútbol, del Villarreal y de LaLiga, porque se hablará mucho de él”.

En El Partidazo de COPE se comentó lo dicho por Fernando Roig, donde Rubén Cañizares expresó una opinión contundente sobre las declaraciones del presidente del Villarreal. Cañizares señaló que las palabras de Roig fueron “Muy impropias para el dueño de una de las mayores empresas del país en el sector de la alimentación”. Recordó que Roig afirmó que en 20 años el Villarreal no ha podido ganarle al Barcelona, calificando ese argumento como “absolutamente nefasto”.

Además, Cañizares comparó con la experiencia de su propio equipo, el Granada CF, que hace un par de temporadas logró vencer al Barça en Montjuïc por primera vez en su historia, lo que impidió que el Barcelona pudiera pelear por LaLiga esa temporada. En tono crítico, sentenció: “Le diría al señor Fernando Roig que el Granada, que no es un equipo típico de Primera División, pudo ganarle al Barça en Montjuïc y eso evitó que el Barça luchara por el título. Entonces, que Roig revise la historia antes de decir que en 20 años no le han ganado al Barça y que por eso se va a Miami porque ‘le da igual’”.