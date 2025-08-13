Los 20 árbitros que impartirán justicia en Primera: tres caras nuevas y adiós a González Fuertes, Melero López y Pulido Santana

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este miércoles la plantilla arbitral, compuesta por veinte árbitros, que dirigirá los encuentros de Primera División a lo largo de la temporada 2025/26, con tres nuevas caras que debutarán en la máxima categoría: Iosu Galech, José Luis Guzmán y Miguel Sesma. La incorporación de estos tres colegiados se produce tras la salida de Pablo González Fuertes, Mario Melero López y Juan Pulido Santana.

La publicación de la plantilla coincide con la implementación de un nuevo sistema de designación de árbitros presentado este martes, según el cual los colegiados de cada partido se darán a conocer únicamente el día anterior al encuentro (antes de las 16.00 horas), buscando proteger su independencia y reducir presiones externas.

Los colegiados serán: Javier Alberola Rojas e Isidro Díaz de Mera (Castilla La Mancha), Mateo Busquets Ferrer y Guillermo Cuadra Fernández (Baleares), Adrián Cordero Vega (Cantabria), Ricardo de Burgos Bengoetxea (País Vasco), Víctor García Verdura (Cataluña), Jesús Gil Manzano y Francisco Hernández Maeso (Extremadura), Alejandro Hernández Hernández (Las Palmas), Juan Martínez Munuera (Comunitat Valenciana), José Luis Munuera Montero y Alejandro Quintero González (Andalucía), Miguel Ángel Ortiz Arias (Madrid), José María Sánchez Martínez (Murcia) y César Soto Grado (La Rioja).

A estos 17 árbitros, se suman los colegiados debutantes Iosu Galech Apezteguía (Navarra), José Luis Guzmán Mansilla (Andalucía) y Miguel Sesma Espinosa (La Rioja), que ascienden a Primera División.