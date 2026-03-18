Samu Costa sobre su gol al Espanyol: "Esta vez no podrán decir como en el gol de San Mamés que ha sido suerte"

Samu Costa es el jugador de la semana en el RCD Mallorca, dio la victoria al equipo ante el Espanyol y además está en las acciones clave de esa última victoria. Además, es el segundo goleador del equipo tras Muriqi.

Nadie contaba con los 18 goles hasta ahora de Muriqi, también se puede decir que nadie contaba con que el portugués sería el segundo goleador del equipo, ya con cinco tantos. El último ha sido clave porque daba una victoria que ha hecho salir por ahora al equipo del descenso.

Además, era el protagonista de la acción que más ha dado que hablar en el fútbol español, el gol de Pablo Torre que viene tras un intento de tiro de Samu a portería ante la oposición de Urko. De Burgos dio gol y ha sido lapidado en todo el fútbol español salvo raras excepciones. Hasta su comité ha dicho que fue un error, algo que otras voces como el árbitro Ramón Mulet contradice, indicando que acertó.

En todo caso, lo más importante es que Costa marcó un auténtico golazo, porque su ejecución fue de mucha calidad, como calidad tuvo el pase de Mascarell. Samu ha repasado las imágenes de su gol y ha dicho que "estaba donde el mister me había pedido. Veo que Omar recibe el balón y me va a buscar. Me giro ybusco el primer palo. Hice una broma porque en un vídeo de Maradona decía que al primer palo siempre entra, fue increíble. He hablado con Muri y visualicé que eso podía pasar, que iba a recibir un pase porque vi que su defensa estaba abierta. Estaba imaginando ese pase, me salió natural. También por trabajo porque con el míster trabajamos los controles orientados", ha explicado en los canales del club.

Sobre qué le han dicho sus compañeros, Samu Costa explica que "todos me han dicho que ha sido un golazo, al contrario que el gol de Bilbao que me dijeron que había sido suerte. Esta vez no pueden decir que ha sido suerte. Me deja muy feliz ver a mis compañeros muy felices y celebrar con la afición. El gol es para los aficionados y mis compañeros".