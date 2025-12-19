El Rey del gol Jaume I Tovar, el delantero cotizado que ahora mismo no contempla salir del Atlético Baleares

Ha sido el jugador más demandado en los últimos días en la previa del At.Baleares-At. Madrid de Copa del Rey.

El delantero balearico ha sido el protagonista sin ninguna duda esta semana que ha sido tan emocionante para la afición del Atlético Baleares y el fútbol en general, por ese duelo de contrastes y que además una comparativa obvia: Julián Álvarez vs Jaume Tovar.

La estrella del Atlético no llegaba a jugar en el Estadio Balear, no hizo falta y el Cholo le pudo dar descanso. El argentino lleva 11 goles por ahora, siete en liga y cuatro en Champions. En el otro lado, Jaume Tovar lleva 13 goles, 12 en la liga y el anotado en la Copa del Rey, el que marcaba al Espanyol. Hubiera podido sumar más de no haber sido por Musso, el portero del Atleti.

Mucho se ha hablado del penalti de Tovar, que no suele fallar porque el "pistolero" dispara y después pregunta, todo es mejorable y si un portero te para un penalti está claro que se podría haber lanzado mejor, pero su lanzamiento no iba tan mal. Ocurrió sin embargo que Musso, que es muy alto, adivinó el lado del lanzamiento y sacó bien el balón.

Lo cierto es que Tovar ha pasado de ser objetivo periodístico a objetivo deportivo. El gol es lo más buscado, hay muchos equipos de categoría superior a la Segunda RFEF que andan buscando el gol, clubes de alto poder adquisitivo entre ellos.

Sin ir más lejos la UD Ibiza busca desesperadamente gol, ha preguntado por la situación de Jaume Tovar pero el jugador no está en venta y tiene una cláusula alta. Aunque no es conocida la cláusula según ha podido saber COPE ronda los 250.000 euros. Prácticamente todos los equipos de Primera RFEF que buscan gol han preguntado por el máximo goleador de la categoría, con esos 12 goles ligueros. Lleva al frente de esa clasificación hace muchas semanas, y es que semana tras semana no suele fallar a la cita con el gol.

No quiere moverse.-

Sin embargo la intención de Jaume Tovar tampoco pasa por marcharse en este mercado invernal, lo lleva diciendo mucho tiempo en COPE. En las diferentes entrevistas ha dejado claro que está muy a gusto en el Atlético Baleares, se siente bien tratado y valora además estar en casa. Obviamente ofertas mareantes podrían hacer dudar a cualquiera, pero su objetivo es ascender con el Atlético Baleares y para ello trabaja junto a sus compañeros cada semana.

Un Atlètic que lo está haciendo muy bien pero que tiene que recuperar energías para la liga tras el sobreesfuerzo copero, les llega nada menos que el Barcelona At, un rival directo, además tanto Barça como el líder Poblense tienen un partido menos, aplazados la semana pasada, y los balearicos fallaron en Terrassa, por lo que el encuentro del domingo ante los culés es importantísimo.

Tiene 27 puntos el Atlético Baleares, a un punto del Poblense, 24 el Barça At. Irse a las vacaciones navideñas con el mejor sabor posible para volver además con los recuperados Bover e Iván López, que han sido lesiones importantes.

Otro cantar será la situación de Florin Andone, que hasta Abril estará de baja y cuya ficha podría ser necesaria para fichar. Jugador y club van de la mano.

Molestias.-

Jaume Tovar dio el susto ante el Atlético, acabó el encuentro con molestias físicas por lo que ayer era sometido a exploraciones que en principio han descartado lesión por lo que si no hay novedad estará disponible ante el Barça At. este domingo a las 12h. Los jugadores Gerardo Bonet y Guillem Castell, que pasaron por DEPORTES COPE BALEARES, han pedido que todo ese entusiasmo de los 5.000 que acudían ante el Atlético tenga continuidad en la liga y les ayuden a ascender.