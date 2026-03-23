El RCD Mallorca, un parón infernal tras una derrota dolorosa en Elche con penalti fallado por Muriqi: "Los seguiré tirando"

Son días complicados para el mallorquinismo tras haber vuelto a posición de descenso el RCD Mallorca. Perdió el partido que bajo ningún concepto debía perder, eso lo tenían claro todos, jugadores, técnicos y aficionados.

Lo tuvieron en sus manos pero cuando falla el que nunca falla, las cosas se complican. El RCD Mallorca ha vivido mucho esta temporada del gran acierto de su delantero, Vedat Muriqi, nada menso que 18 goles. Sin embargo, en seguida se vio en Elche que no era su día, erró una de las ocasiones más claras que ha tenido en toda la temporada ya en la primera parte.

Cuando el equipo había hecho un buen primer tiempo y en la segunda se adelantaba en el marcador con un gran gol de Pablo Torre, quien lleva dos goles en dos jornadas consecutivas (uno de los aciertos de Demichelis es recuperar a este futbolista). Sin embargo, tras el gol del cántabro todo se vino abajo.

El Elche puso una marcha más y los bermellones se desconectaron, con el empate de Rafa Mir en un gol muy evitable, con un despeje erróneo de Mascarell, y el Mallorca entró en pánico. Pese a los dos cambios del técnico, que quiso más control y volvió al plan de otros partidos, dando entrada a Morlanes y Darder con cuatro centrocampista y retirando a Torre y Luvumbo. El equipo no obtuvo ese control y además dejó de amenazar, no surtieron el efecto deseado por el técnico.

El 2-1 en un resumen de la nefasta temporada defensiva del equipo, que volvió en ese momento a recordar al de todo el curso, un ataque fácil por la derecha bermellona, con la llegada de Germán Valera y el remate sin oposición del ex balearico Tete Morente con un Lato mirando y el portero Leo Román también ausente del área. Un equipo muerto de miedo otra vez.

Pese a todo, el Mallorca aún tendría la oportunidad de evitar la derrota en un empate que hubiera valido oro. Sin embargo, la mano de Pedro Bigas señalada VAR mediante por Alberola Rojas no era aprovechada por Muriqi.

El delantero tenía la oportunidad de salvar la derrota y también su flojo partido. Pero la mandaba arriba, incomprensiblemente. El delantero se lamentaba tras el partido ante sus compañeros y el técnico, diciendo que volverá a tirarlo. Ante las cámaras de DAZN, el delantero se lamentaba: "Tuve la oportunidad de conseguir un punto para mi equipo, fallé un penalti, son cosas que pueden pasar en el fútbol pero en este nivel de partido jugándonos la vida, un jugador de mi experiencia tiene que convertir ese gol. Me sabe mal por todos nuestros aficionados que han venido hasta aquí. Seguro que voy a seguir tirando aunque he fallado, para seguir regalando alegrías para este equipo y esta afición".

Preguntado por el momento del equipo, el delantero demostraba que los jugadores están con el trabajo que están haciendo con Martín Demichelis y dejaba en evidencia la etapa anterior de Jagoba Arrasate: "me gusta el equipo jugando de verdad, no como antes que íbamos todo el tiempo detrás del balón". En su cuenta en X, Muriqi ha puesto una foto del equipo en Elche en la que se le ve decepcionado tras el error y en la que dice "más que nunca RCD Mallorca".