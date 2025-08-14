El RCD Mallorca ante el asunto central: Kumbulla y Jorge Cuenca, opciones

A falta de 16 días para que se cierre el mercado de fichajes, el RCD Mallorca tiene aún deberes importantes para completar la plantilla. A la llegada de Mateo Joseph, Pablo Torre, Bergström y Salhi, quien está por ver si se queda en el primer equipo, faltan piezas por llegar en diferentes posiciones.

Una de ellas es la posición de central, desprotegida tras la salida de dos jugadores, Copete y Van der Heyden y sin que haya llegado todavía ningún sustituto.

Por ahora, Jagoba Arrasate va tirando con Valjent, Raíllo y David López, añadiendo como ha hecho en gran parte de la pretemporada a Omar Mascarell. Es obvio que la planificación va con retraso debido también al bloqueo en la operación salida (Greif, Maffeo, Larin). El Mallorca tiene diferentes nombres sobre la mesa, no se puede decir que la secretaría técnica no haya hecho sus deberes, otra cosa es poder firmar.

Entre los nombres podría estar el albanés Marash Kumbulla, ex del Espanyol que además está intentando recuperar para esta temporada, según ha informado el periodista Matteo Moretto. El central de la Roma va a salir y está en el mercado. El nombre del Mallorca aparece en la información del periodista especializado en fichajes junto a los del Sevilla y el Alavés. Kumbulla disputaba 35 partidos con el Espanyol y anotaba además tres goles. El Cagliari parecía haber tomado la delantera para ficharle, pero en las últimas horas de nuevo parece girar hacia España su futuro.

Además de Kumbulla, otro nombre que ha sido relacionado con el Mallorca es el de Jorge Cuenca, según informaba Última Hora, porque el ex del Villarreal está también en el mercado. Tras un año en el Fulham, Cuenca vería con buenos ojos volver a a la liga para tener más protagonismo, ya que no está contento con los pocos partidos disputados en su primer año en la Premier, suplente habitual y con sólo ocho encuentros disputados.