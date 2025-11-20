COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Tengo ganas de ver a Raphinha en el Camp Nou"

Manolo Oliveros destaca la vuelta del delantero brasileño tras su lesión en el bíceps femoral.

LA IMAGEN DEL DIA | 20 NOVIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:28 min escucha

