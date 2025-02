Rafa Nadal y la razón por la que nunca se planteó estar fuera de la villa olímpica en los Juegos

Confiesa que no es de homenajes, no se siente cómodo pese a las miles de ovaciones que se ha llevado en su vida. Rafael Nadal Parera, el mejor deportista de todos los tiempos, recibía el cariño del deporte español, de los deportistas olímpicos, en un acto organizado por el Comité Olímpico Español (COE).

Quizá atendiendo a lo que expresa el tenista mallorquín habitualmente, se entienda mejor que no se quisiera demorar el homenaje de la Copa Davis, que no se organizara algo más pomposo tras el último partido de su carrera.

Alejandro Blanco, presidente del COE, hizo posible que los olímpicos españoles, entre los que estaba el paisano de Rafa, el triple medallista y abanderado Marcus Cooper, expresaran su admiración y gratitud a Nadal.

En un acto con Movistar presentado por Juanma Castaño, el tenista mallorquín se mostraba agradecido al cariño de los presentes, incluso algo abrumado en el aplauso de bienvenida, "vale, vale" decía entre sonrisas.

Lleva poco más de tres meses alejado de la competición, que no de las pistas porque acude a su Academia en Manacor. Sí confesaba que no ha cogido una raqueta, lógico en pleno proceso de desconexión de una carrera intensa y muy larga. Ha empezado una nueva vida y su familia es lo que más le importa, ahora hasta se da el gustazo de jugar al fútbol como se pudo ver hace unos días. Confiesa que lo que más valora ahora es jugar con su hijo.

El ganador de 22 Grand Slam y dos Oros olímpicos, ha despertado la admiración del deporte allá donde ha ido, pero no sólo del público, también de los deportistas. La convivencia de las grandes estrellas del deporte en los Juegos junto a tanto deportista del propio país y del resto de naciones, es algo especial pero puede llegar a ser agobiante.

Nadal confesaba a preguntas de Juanma Castaño por qué nunca se planteó en unos Juegos Olímpicos estar fuera de la Villa Olímpica: "no me dijeron nunca lo de ir fuera porque creo que tuve un entorno adecuado. Tuve la suerte de tener personas alrededor que me ayudaron en todos los sentidos, en mi formación, educación y forma de proceder, es la realidad. He sabido escuchar. Si me preguntas si me he agobiado, pues claro, en algún momento, es lógico y humano. Pero es lo que hay , si me ocurre es que soy un súper afortunado de la vida y no puedo hacer más que atender y respetar a los demás. Torneos jugamos cada semana en el circuito profesional y cada semana estamos en hoteles buenos, por estar diez días en una villa olímpica no nos vamos a morir. Vivir el deporte en su esencia. Para vivir los Juegos Olímpicos desde un hotel, pues es lo mismo que hacemos en nuestro mundo. Cuando estás compitiendo en unos Juegos, si no estás en la villa no estás viviendo la esencia de unos Juegos. Es una vivencia única para cualquier deportista y realmente te das cuenta de lo que es el mundo del deporte en esencia y sus principios. Los más populares vivimos en una burbuja, es bueno ir a los Juegos y vivir una experiencia real y diferente".