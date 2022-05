Qué hay de nuevo Budi, el Mallorca se reencuentra con su ex goleador en el día más señalado

En esta vida es mejor no odiar. No te aporta nada y cobra importancia aquello que odias. Es cierto que cada persona es dueña de sus sentimientos, libre de amar y odiar a quien le plazca y el fútbol como algo pasional, es terreno abonado a esos sentimientos. Se odia lo que se ha amado en muchas ocasiones y el fútbol no es una excepción.

Querer a un jugador porque te ha dado muchas alegrías cuando llevaba tu camiseta y hacía su trabajo de la mejor manera posible, entra dentro de la pasión futbolística que no tiene nada que ver con las decisiones que las personas toman en su vida en el aspecto práctico, en qué trabajo se desempeñan dónde eligieron vivir o qué seguro contrataron para el coche. Ser de un equipo es otra cosa y por eso el fútbol es el mayor fenómeno sociológico del mundo, tiene que ver con sentimientos y elecciones emocionales, con orgullo de pertenencia.

Mientras el gol que celebra el hincha en la grada es su pasión, en el caso del que lo marca es su trabajo. Siente la misma alegría porque es su profesión, porque es su carrera, porque es su vida. Pero el futbolista se desempeña allá donde le pagan mejor o donde se siente más a gusto siempre de manera temporal, en el caso del hincha el vínculo suele ser de por vida. Por eso un hincha es capaz de amar a un futbolista como si fuera de su familia aunque no le conozca de nada, o como mucho haya intercambiado alguna frase con él, y pasar a odilarle el día que cambia de camiseta.

En el caso de Ante Budimir, delantero croata que llegó a España para jugar en el Mallorca, su servicio en el club fue intachable, marcó goles desde el primer instante y goles importantes. Llegó a mitad de temporada en Segunda División en el mercado invernal, uno de los grandes aciertos de Javier Recio y Maheta Molango. Encontraron un delantero de condiciones enormes en la serie B italiana, en el Crotone, cedido con opción de compra. El ascenso inesperado al que contribuyó Budimir con un gol en la vuelta de la promoción ante el Deportivo en Son Moix, supuso la compra inmediata por parte del Mallorca.

Se quedaba un delantero de enorme calidad técnica e inteligencia táctica. Un espigado de 1:90 con gran dominio del balón y de los tiempos, capaz de asociarse bien, con gran olfato de gol. En Primera Budimir fue de las pocas noticias positivas del Mallorca, pasando a entrar en la historia de los mejores goleadores del club en Primera división con 13 goles y tres pases de gol en una temporada nefasta que devolvía al Mallorca a Segunda División.

Lo que ocurrió después es lo que origina el enfado de muchos aficionados y el odio que provocó su salida en algunos. Budimir pidió su salida del club, el delantero quería seguir en Primera División, su categoría, no quería bajarse de ese tren. Es ley de vida, ya no tenía edad para esperar, se jugaba también seguir en la seleccón croata y se jugaba su porvenir, lo más important para un futbolista.

Había ayudado al Mallorca a subir, había hecho su trabajo, tenía ofertas de Primera, y quería defender su carrera. El conflicto sucede cuando no coinciden los intereses de club y futbolista, el Mallorca quería retener su equipo para volver de inmediato a Primera, como así ocurriría la pasada temporada con Luis García en el banquillo. Pero Budimir se remitía a lo que quedó en su día pactado con el club. Sucedía sin embargo que los dirigentes ya eran otros, al frente del club ya no estaban Molango y Recio, estaban Alfonso Díaz y Pablo Ortells.

Lo que sucedió aquellos días sólo lo saben los protagonistas, pero en el entorno de Budimir siempre han lamentado que el trato al jugador no fue el mejor. El propio entrenador dejaba en evidencia que no contaba con Budimir porque éste había pedido su salida y no estaba en condiciones de jugar. Todo esto alimentó el odio hacia Budimir.

Finalmente, Osasuna se hacía con el jugador con una gran oferta, el fichaje más caro de su historia, ocho millones de euros. También el mejor traspaso de la última década en el Mallorca, ni Marco Asensio dejó tanto dinero cuando se fue al Real Madrid. Budimir había sido rentable para el Mallorca con goles y dejando el mejor traspaso en las arcas desde la época buena del Mallorca, cuando llegaban jugadores con baja tasación, explotaban y dejaban traspasos millonarios (Valerón, Ibagaza, Marcelino, Lauren, Dani, Tristán, Luque, Eto'o...).

Budimir se mostró agradecido a su paso por el Mallorca y a su afición en su carta de despedida, para él siempre será importante el Mallorca. Mientras muchos aficionados pasaron página y no detestan al croata, algunos guardaron ese rencor y así lo manifestaron en redes sociales. Con el paso del tiempo cada uno vuelve a lo suyo y aquel odio visceral se ha ido calmando.

Dicen que aquello que odias se vuelve importante en tu vida. Y el fútbol como reflejo de la vida, te pone ante tus fantasmas. Será este domingo cuando el Mallorca se juegue la Primera División en El Sadar ante Osasuna, y (Ante) Budimir. Budimir aún tiene compañeros en el vestuario del Mallorca. No debe ser fácil la situación. ¿Jugará? Si no juega se abrirían las especulaciones, si juega tiene que marcar para su equipo pudiendo mandar a su ex equipo a Segunda.

Es fútbol, son las reglas, cada uno juega para un equipo y tiene que hacerlo lo mejor posible. La única forma en que Budimir,o Kike García, o Chimy Ávila... no sean letales para el Mallorca es siendo mejor el Mallorca. No hay más. No cabe esperar nada más ni pensar en un rival flojo de igual manera que los bermellones no querrán ver a un Alavés ya descendido flojeando ante el Cádiz o el Espanyol en Granada.

Lo demostró el Rayo de Iraola en Son Moix, un equipo tiene que ir a competir aunque en teoría lo tenga ya todo hecho. Budimir también está obligado a hacerlo. Lo que se demuestra es que es mejor no odiar, el fútbol como la vida es así de caprichoso y te coloca ante tus demonios.