Pichu Cuéllar sobre la permanencia del RCD Mallorca: "La afición va a ser muy importante, tengo que felicitarla por el recibimiento del otro día"

Es una de las voces más autorizadas del vestuario aunque se le oiga poco, porque Iván "Pichu" Cuéllar es el futbolista de mayor experiencia en el equipo. A sus 41 años se sigue entrenando como un joven de 20 años y como si tuviera que jugar el domingo.

Cuéllar, que tiene el récord de longevidad al ser el más veterano en haber jugado un partido oficial con el Mallorca el pasado mes de Diciembre, ha analizado la mejora del equipo que él ve clara desde la llegada de Martín Demichelis, al mismo tiempo que ha subrayado la importancia de la afición para lo que viene, que son tres partidos consecutivos en casa.

Cuéllar ha reflexionado sobre cómo ve al equipo en DEPORTES COPE BALEARES: "Nadie quiere estar en una situación así, luchando por mantenerte. Por un lado hay que plantearse lo que significa estar en Primera. Normalizamos estar en primera y a veces dejamos de valorarlo, es injusto. El Mallorca está en primera durante unos años y parece algo normal porque llevamos cuatro o cinco años y parece que el objetivo tiene que ser mayor. No discuto el objetivo de crecer y tiene que estar porque te lleva a mejorar. Pero dejamos de valorar las cosas sencillas. Cuando digo eso es mantenerte en primera, que es muy difícil hoy en día. Si repasamos en segunda los equipos que hay, la mayoría han tocado la primera y no hace mucho. Incluso pasando bastantes problemas económicos etc. Lo que tenemos que fijarnos es en qué podemos hacer para alcanzar el objetivo de mantenernos. Primero quiero resaltar a la afición, el otro día llegar al campo y ver a la gente, unirnos a ellos en un objetivo común...es muy importante para el jugador que está en el campo, el aliento te lo da la gente que está ahí. A pesar de que no te salgan las cosas, ellos entienden que no quieres hacerlo mal. Hay un equipo rival, muchos factores y condicionantes. Tenemos tres partidos en casa y ese colchón hay que conseguirlo. Sé que es difícil pero hay que lograrlo porque luego hay dos partidos fuera de casa".

El meta emeritense pone exigencia en el rendimiento fuera de casa también: "tenemos que mejorar mucho fuera de casa. El hándicap que tenemos no está nivelado, fuera hemos mejorado con la llegada del míster porque ha mejorado todo en general, pero hemos de mejorar fuera porque es la exigencia. Hay que mantener la regularidad luego en casa, no tenemos tiempo de dejarnos llevar. ¿Viene el Real Madrid? pues muy bien, hay que jugar el partido. No voy a descubrir lo que es y su potencial, viene a tu casa y te estás jugando la vida y eso se tiene que demostrar en el campo. Sería injusto por mi parte exigir a la afición, pero quiero que entiendan que son importantes".

Demichelis.-

Sobre la mejora del equipo con la llegada del nuevo cuerpo técnico, Cuéllar indica que la plantilla lo ha notado en el refuerzo anímico y el trabajo, también en la importancia que le han dado a todos los jugadores: "la confianza en el día a día en cuanto al trabajo grupal, incluso individual, el sentirte querido, escuchado, sentirte que tienes unos ojos por y para ti, que te aprietan, que quieren que mejores, hace ver al profesional que se sienta importante y trata de dar lo mejor de sí mismo y eso hace multiplicar el nivel grupal. Todo lo que sea aunar todos los efectivos posibles para que estén a un nivel alto multiplica el nivel del equipo".

Ayudar al equipo.-

Al mismo tiempo, habla sobre su rol en el equipo. Todos coinciden en la importancia de Cuéllar para el equipo aunque para el exterior es alguien casi invisible, al que sólo se ve calentando en los partidos: "lo hago y ayudo muchas veces al staff indirectamente, no a apagar fuegos, pero sí a llevar al grupo unido y que ninguno se descarrile por así decirlo. Hay muchos momentos en la temporada, para unos será peores que para otros, por minutos por lo que sea. Hay que estar más cerca de esa gente porque son los que te sujetan y te dan el nivel para que el equipo pueda acceder a los objetivos. Con Virgili cuando se equivocó, pero no sólo los jóvenes. He charlado con Antonio, Llabrés, Lato, Muriqi, con Omar, con la mayoría. Me llevo muy bien, me siento muy respetado, el cariño que me tienen es mutuo. Noto que me escuchan. Para eso estamos, para intentar ayudarnos. Cuando ves que alguien está mal pues ayudas. Somos personas, cada uno tiene sus circunstancias. Pero si no hablas con ellos no sabes de dónde viene ese malestar".

Emoción y recuerdo a Javier Aguirre.-

Iván Cuéllar aún se emociona al recordar ese momento de haber jugado el pasado mes de Diciembre, fue ante el Numancia en Copa del Rey, batiendo el registro de Martí. "Me emociono todavía, son muchos años, muchos entrenamientos. Son muchas horas, piensas en todo lo que ha costado. Cuesta bastante, la gente piensa que el futbolista es sólo lo que ves en el campo, hay mucha gente detrás. Todos somos lo que somos gracias a la gente que te ha ayudado a llegar. Al final hay mucha gente que ha dejado cosas por ti y en cierto modo se lo debes, el estar ahí, el disfrutar, estar al nivel que se merece. Mucha gente que apostó por ti, venir aquí por ejemplo fue una apuesta personal de alguien con quien había coincidido, Javier Aguirre. Fue importante, me ayudó bastante en mis inicios y fue honesto conmigo, en el Atlético me dijo que me buscara salida porque no iba a tener minutos y tenía que jugar. Iban a traer a otro. Pero el cariño que me tenía era admirable, me trató fenomenal, siempre con respeto. Luego se cruzó algo personal y él me ayudó bastante a nivel personal. Mucha gente me ha apoyado, mis padres, mi hermano, mi mujer, mis hijos. A ellos intenté decirles que aguantaría a ver si recordaban algo de mí. Mi hija se va a acordar, el pequeño tiene cuatro. Siempre me pregunta cómo hemos quedado y que no juego nunca. Me quedo con que disfrutar ir al campo y le encanta Dimonió. Se acuerda siempre de Muriqi y Abdón".