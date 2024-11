Paco Jémez: "He venido aquí a trabajar y a que nadie me ponga excusas"

Partidazo el que tiene la UD Ibiza ante el Real Murcia, un histórico que está firmando una primera parte de campeonato esperanzadora para la sufridora afición pimentonera. Ambos son candidatos al ascenso esta temporada.

Los celestes buscarán seguir acercándose a la cabeza de la clasificación, ahora a cinco puntos, tras haber sumado dos triunfos seguidos desde la llegada de Paco Jémez.

Empatados a 22 puntos, tercero y cuarto pero el equipo ibicenco se ha topado con un inconveniente inesperado, un horario extraño, el sábado a las 15:30h. En los dos últimos partidos en casa, los celestes han tenido que jugar en dos horarios extremos, a las 21:30h y ahora a las 15:30h un sábado. Pero el técnico no quiere excusas de ningún tipo y ha hecho un llamamiento contundente a la parroquia.

"El horario no es algo que dependa de nosotros, ya me gustaría que dependiera de nosotros. He venido a trabajar con el equipo y a que nadie me ponga una excusas. No quiero excusas y tampoco de mi afición. Somos un equipo que necesitamos llenar el campo, tener vida fuera y que transmita eso a los jugadores. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se lo pasen bien, que gane su equipo, ojalá le podamos dar el gran premio del ascenso, pero necesitamos toda la ayuda del mundo".

El técnico ha sido un revulsivo deportivo pero también social para una afición que estaba desencantada: "el salir a un campo ante un rival como el Murcia y ver nuestro campo lleno nos sentaría muy bien, seríamos capaces de utilizar eso como herramienta para poder jugar mejor y poder ganar. Así que le pido a mi afición que venga, que necesitamos toda la ayuda que podamos y la de nuestra afición es la más importante que podemos recibir. Habrá gente que no pueda venir a las tres y media porque tenga cosas que hacer, pero encontrar un horario que le vaya bien a todo el mundo es difícil. Sólo puedo pedir que hagan un esfuerzo dentro de sus posibilidades y nos acompañen el sábado aquí, que estén con nosotros porque les vamos a necesitar".