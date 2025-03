Pablo Maffeo en El Partidazo de COPE: "No tengo nada firmado con el Betis"

La entrevista de Juanma Castaño a Pablo Maffeo en El Partidazo de COPE dio mucho de sí, En la conversación habló de su presencia en la Kings de Piqué, sus gustos deportivos, que no ve fútbol en televisión, pidió a Raíllo en la selección y admitió que no ve fútbol en televisión, además de ironizar sobre su relación con los jugadores del Real Madrid. Pero también sobre el futuro.

Tras los rumores de los últimos días que le situaban en el Betis en una información de Marca, el jugador quiso dejar claro que no se ha comprometido con nadie y que prefiere estar centrado en el Mallorca. Puso el ejemplo de la temporada pasada, en la que no lo pasó bien y tenía idea de marcharse del Mallorca, lo que a su vez provocó que se le hiciera dura la segunda vuelta.

Juanma Castaño le comentó que había leído noticias sobre un interés del Betis por él, a lo que el jugador contestaba: "yo también". A la pregunta directa sobre si tiene algo firmado con el Betis, respondía rotundo. "No, no, no. Estoy centrado en el Mallorca. Te lo diría, vamos. No lo tengo firmado y a día de hoy, de verdad te digo que pienso en acabar la temporada. No quiero que me pase lo del año pasado. Hice unas declaraciones sobre que me quería ir a final de temporada. No se me volvieron en contra a nivel personal en cuanto a lo que digan los aficionados porque me da igual, pero sí a nivel deportivo se me hizo muy cuesta arriba".

Maffeo admite que durante la temporada pasada "tenía en la cabeza pensando en irme y en irme, pasan los días y se me hizo duro. Prefiero estar tranquilo, ahora estoy bien en Mallorca y si en Julio y Agosto se tiene que dar pues ya se dará".