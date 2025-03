Operación Can Misses de la UD Ibiza ante el Yeclano

No puede hacer más de lo que ha hecho la UD Ibiza en el último mes y medio. El equipo de Paco Jémez busca el sábado ante el Yeclano la séptima victoria consecutiva. Su marcha es de récord y ha conseguido ser nuevo líder de la Primera RFEF, cuando hace seis jornadas estaba a 11 puntos del líder.

Sin embargo, esta meteórica remontada del equipo celeste no se está viendo correspondida en las gradas de Can Misses. La afición fiel acude cada semana pero son muchos los que parecen haberse bajado del barco tras una primera vuelta muy mala del equipo.

No acuden ni todos los abonados a Can Misses, en la anterior jornada fueron unos 2.500 aficionados los que acudían al estadio. Pero el equipo afronta la recta final, la recta que puede ser definitiva hacia el ascenso y el club ha entendido el momento.

La UD Ibiza ha declarado esta semana como "semana del abonado", ha ofrecido una entrada gratis a cada abonado del club para incentivar la asistencia y premiar a los que creyeron en el proyecto. La entrada se puede recoger en la tienda del club hasta el sábado a las 14h.

Además, ofrece un 25% de descuento en sus productos a los abonados.

El mensaje de Paco Jémez no ha podido ser más contundente en las últimas semanas, recordando que el objetivo de volver a la Segunda División, al fútbol profesional, es tan importante que precisa de la implicación de todos, que si la gente y las instituciones no responden entonces quizá no se merezcan el objetivo del ascenso. Entiende Paco Jémez que "aquí no podemos tener 20.000 personas como en otros lugares por razones obvias, pero que no vengan 4.000" le parece increíble.

El centrocampista Jesús Álvarez, ha recordado lo que valoran en la plantilla la fidelidad de muchos, como los que viajaron a Murcia el pasado fin de semana: "estamos ante un pasito para hacer historia en el club. Para nosotros la afición es fundamental, les notamos día tras día, vinieron muchos a un trayecto complicado para venir. Les necesitamos más que nunca este sábado. Va a ser complicado porque ser un partido engañoso, queremos hacer historia y dedicárselo a ellos que son la base del club".