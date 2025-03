Nunes: "Me acuerdo especialmente de aquel gol en San Mamés porque es muy difícil ganar allí"

El RCD Mallorca visita al Athletic este domingo con la intención de hacer lo que nunca ha conseguido, ganar en el Nuevo San Mamés. Pero no será fácil ante un equipo que es el cuarto de la liga y está haciendo una temporada espectacular.

Los bermellones visitan a un rival que viene de jugar el jueves en la Europa League ante la Roma, 2-1. Dani es duda, vuelve Mojica tras sanción y en frente Galarreta no podrá enfrentarse a su ex equipo por sanción.

Los bermellones no ganan en Bilbao desde 2010, pero en aquella ocasión fue en el viejo San Mamés, por 1-3 con goles de Aduriz, Nunes y Chori Castro. El defensa ha recordado en Deportes Cope Baleares aquel gol y aquella victoria justo en el día de su 48 cumpleaños.

José Carlos de Araújo Nunes marcó una época en el RCD Mallorca. Nueve temporadas, es el extranjero con más partidos en la historia del club con 258 partidos y ve cómo Martin Valjent se le va acercando.

El portugués recuerda lo difícil que es ganar en Bilbao: "me acuerdo de aquel gol porque tampoco hice tantos goles en mi carrera como para no acordarme. Me acuerdo particularmente porque siempre era difícil ganar allí, los partidos son siempre muy complicados, con muy buen ambiente, fue una gran victoria".

Bromea Nunes con aquel gol de volea "s, extraña que marcara con el pie, le pegué bien y tuve la felicidad de que entrara el balón". El defensa aún comparte vídeos suyos en sus redes sociales y además con la música del celebre Popeye, que era como se le conocía en el Mallorca. "Es el club que sigo, que quiero, son recuerdos muy bonitos y si no soy yo mis hijos también me lo recuerdan".

Sobre Valjent dice que "y es central también. Me alegro. Ojalá él siga más años y me pase en esa cifra y ojalá el domingo el Mallorca pueda ganar también y dejar atrás ese último triunfo nuestro". Nunes aprecia a muchos compañeros y tiene un recuerdo especial para el Caño Ibagaza, contertulio de Deportes Cope Baleares: "A ver si el verano puedo verle que le echo de menos, es un grande".