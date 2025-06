Nano Soler sobre el caso Joan García: "Todos los que le critican harían lo mismo si se encontraran en la misma situación"

Miquel "Nano" Soler es una enciclopedia de fútbol, sólo con su vasta experiencia como jugador en siete equipos de la liga española, junto a Bernd Schuster de los que puede decir que ha jugado en los tres grandes del fútbol español, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, Soler acabaría su carrera en el RCD Mallorca, una última etapa como jugador en la que fue parte del mejor Mallorca de la historia.

Soler fue protagonista indirecto junto a Valverde de un traspaso sonado de la época. Del Espanyol al Barcelona en 1988. En pleno eco del caso Joan García, fichado por el Barcelona mediante el pago de la cláusula de rescisión, el ex futbolista entiende perfectamente al joven portero. Soler recuerda en Deportes Cope Baleares cómo fue su caso y ve lógico que el portero haya querido progresar en su carrera.

"En nuestra época las cláusulas no existían, fue un traspaso. Ahora es diferente, están las redes y hay parte de estercolero que te insulta. Si estás ahí imagina lo que habrá recibido. Claro que entiendo a Joan. Me pasó a mí, estaba en la Eurocopa, había sido finalista de la UEFA con el Espanyol, dejando atrás al Inter, MIlán de Sacchi, al Borussia M, Brujas. Valverde y yo fuimos juntos al Barcelona, había ocurrido el motín del Hesperia y Núñez cambió a 15 o 16 jugadores, buscaban jugadores. Veníamos de hacer dos temporadas impresionantes en el Espanyol. Me acuerdo, es ley de vida, yo estaba en la Eurocopa y decía 'yo no digo que quiera ir al Barcelona, si no llegáis a un acuerdo...lo que pido es que mi estatus sea con los mejores del equipo, si mi valoración es alta ¿no? A mí no me importa quedarme pero mi estatus no puede ser el mismo'. En el caso de Joan García, tiene posibilidades de jugar más competiciones, podrá pedir más dinero. ¿Quién no ha pasado por esto? Cualquiera de las personas que le están atacando en su posición harían lo mismo, todos".

Aquel día en Son Moix ante el Oviedo.-

Tras el regreso del Real Oviedo a Primera División, se ha recordado estos días aquel descenso de 2001 en Son Moix, 4-2 victoria del Mallorca que finalizaba tercero la liga clasificándose para la Champions League. En aquel Oviedo estaba Paunovic, el técnico del ascenso carbayón. Soler recuerda muy bien aquel partido, habla de la calidad que tenía aquel Mallorca, como otros equipos de la época y dice que la misión de Paunovic ha sido difícil:

"Ha sido una sorpresa porque podía conocer el fútbol español pero quizá no tanto la segunda, que es una categoría que no tiene nada que ver con la primera. Cualquier equipo puede ganarte, no es como en primera donde hay cinco muy buenos que pierden pocos partidos. Esto en nuestra época no pasaba, había más igualdad, todos los equipos tenían buenas plantillas. Ese año por ejemplo le ganamos al Barcelona y al Real Madrid, también ganamos y empatamos con el Deportivo. El Celta tenía una barbaridad de buenos jugadores, en todas las plantillas había mejores jugadores. Ahora desde mi punto de vista hay mucha diferencia, un sistema capitalista para unos y otros tienen menos jugadores".

El Nano recuerda bien cómo estaban en aquel momento: "para el Oviedo la suerte estaba echada, le tocó uno de los peores rivales en aquel momento, estábamos enrachados persiguiendo al Deportivo para ser segundos, por detrás del Real Madrid que fue campeón. No pudo ser porque también ganó el Depor, sino les hubiéramos sobrepasado. El Oviedo tuvo esa mala fortuna, nos jugábamos quedar segundos e ir directamente a la Champions y el tercer Ahora van cinco, en unos años a lo mejor 11 o 12 equipos. Aquel día nos jugábamos algo importante y el Oviedo no pudo hacer nada, en los últimos tres partidos creo que metimos 12 goles, en los últimos 10 partidos, ganamos ocho, empatamos uno y perdimos uno. Un día con Chichi estábamos recordando lo mal que empezamos y que Luis Aragonés nos decía después de los cuatro primeros partidos que habíamos hecho un punto, que íbamos a acabar entre los cuatro primeros y nosotros nos reíamos, qué está diciendo si no le ganamos a nadie y vamos abajo. En las primeras jornadas no estaban ni Eto'o ni Luque que estaban en los Juegos".

Sin movimientos en el Mallorca.-

El verano transcurre de manera soporífera de momento, aunque no ha hecho más que empezar, en cuanto a movimientos de mercado. El Mallorca tan solo ha renovado a Mateu Jaume. Soler lo ve lógico:

"Hasta que no acabe el Mundial y haya movimiento de los grandes y haya descartes, luego tienes que mirar el fair play financiero y ver los que salen o no salen. Seguro que habrá movimiento pero esto hasta que no acabe del Mundialito no habrá nada".

Jugador de récord.-

Un documental de Movistar sobre Bernd Shuster rememora estos días la gran carrera del alemán en España, y el hecho de haber jugado en los tres grandes, algo que comparte con él Nano Soler, como queda reflejado además en dicho informe.

Sobre esta anécdota, Soler dice en COPE que "no lo he visto pero me lo habían comentado. Coincidimos en el Atlético de Madrid con Luis, terceros y ganamos la Copa del Rey. Él era impresionante lanzando faltas. Porque tuvo una lesión de rodilla y no estiraba del tordo la pierna, era un gran lanzador, Luis le desafiaba y le decía que iba a marcar más que él. Shuster era impresionante".