Muriqi anota su cuarto gol ya es el tercer máximo goleador del RCD Mallorca en Primera: "Estoy muy a gusto"

Cuatro de los cinco goles del RCD Mallorca los ha marcado Vedat Muriqi. Este dato basta para medir el impacto que tiene en este momento el delantero de Prizren en un equipo que ha empezado con serias dificultades la temporada.

Los bermellones se han enfrentado a los tres grandes en las cinco primeras jornadas, un inicio de récord que no se recordaba. Ha sumado dos puntos ante Celta y Atlético en Son Moix y ha perdido en casa ante el Barcelona y en los desplazamientos a Bernabéu y Cornellá.

El primer gol del curso fue de Mateu Jaume Morey al final del encuentro ante el Celta. Desde entonces, los goles que ha marcado el Mallorca los ha anotado Muriqi, hasta ahora no habían servido para puntuar, lo que frustraba al delantero y al equipo. En el Bernabéu se estrenaba con un gol con la chepa, después marcaría dos ante el Espanyol, un golazo de cabeza y otro de penalti.

Ante el Atlético, un tiro potente de Virgili lo cazaba el delantero anotando un gran gol de cabeza. Es el cuarto gol del delantero, que ya lleva más de la mitad de los que lograba la pasada temporada (7) en tan solo cinco jornadas.

No es cualquier cosa para un delantero que empezó con malas sensaciones en la primera jornada ante el Barcelona. La roja que vio VAR mediante parece haber provocado un click en el delantero, que está en un momento dulce.

Con el gol al Atlético, Muriqi suma ya 38 goles en liga con la camiseta del Mallorca, ha superado los 37 de Víctor Casadesús y se convierte en el tercer goleador histórico del club en Primera. Tiene a Juan Arango a tiro, el venezolano anotaba 45 con la camiseta del Mallorca, algunos de los mejores goles de siempre en Son Moix los marcó Arango. Algo más lejos están los 54 de Samuel Eto'o.

Muriqi ha iniciado su sexta temporada de bermellón, aunque la primera fue tan solo la segunda vuelta en la 21-22 con Luis García en el banquillo. Aquella segunda vuelta anotaba cinco goles. Su mejor temporada era la siguiente con Javier Aguirre en el banquillo, anotaba 15 goles en la 22-23. En la 23-24 marcaba siete goles, los mismos que la pasada temporada, en ambos cursos condicionado también por las lesiones.

De momento ya lleva cuatro goles y si el equipo insiste en generar juego por fuera como hacía ayer el delantero puede seguir explotando sus virtudes. El problema ahora es que Muriqi se queda sin Virgili que se va al Mundial sub 20, ahora que se habían encontrado.

Sabor agridulce.-

El delantero reconocía "sabor agridulce" por no poder vencer al Atlético por las ocasiones al final. En declaraciones al club, Muriqi espera poder dar una alegría en el doble enfrentamiento ante Real Sociedad y Alavés. Sobre su momento indica que "estoy muy a gusto, contentísimo, para un delantero marcar siempre vale, sumas confianza, tengo la confianza a tope y ojalá que no se pare aquí y pueda seguir ayudando para puntuar y ganar".