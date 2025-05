Miquel Bestard: "La etapa que más disfruté fue la de jugador"

Miquel Bestard se muestra complacido, agradecido por la biografía que se acaba de publicar sobre su vida dedicada al fútbol. Pasados los 80, tras un año de vida muy complicado tras perder a su esposa y diferentes problemas de salud, el que fue presidente de la Federación Balear de Fútbol durante casi dos décadas presenta su libro biográfico que ha escrito Guillem Rosselló Bujosa.

Bestard se muestra encantado en COPE con el relevo que ha habido hacia el actual presidente, Jordi Horrach: "Cuando hay un relevo siempre hay cositas. Y lo normal debería ser que haya una tranquilidad, una paz y una elegancia y en este sentido ha sido extraordinaria la transición con Jordi Horrach. Soy además presidente de honor de la Federación. Estoy muy agradecido porque es estar casi como en casa, que es la casa del fútbol".

Sobre el proceso del libro dice que "me lo he pasado muy bien durante todo este proceso del libro, Guillem Rosselló es un escritor excepcional. Ha sido alegría y también intranquilidad también, a ver qué saldrá me preguntaba. Pero ha salido muy bien. En principio no quería, porque cuando renuncié a seguir como presidente, él me dijo que deberíamos hacer un poco de historia de la presidencia. Yo le dije que no, que me había retirado ya. Otro día coincidimos en una boda y sentados en la misma mesa me hizo unas reflexiones, lo que hemos hecho en palabras se lo lleva el viento, pero lo escrito queda. Me lo pensé y adelante".

Ha pasado un año duro, "muy solo también" comenta, por lo que este reencuentro con el mundo del fútbol con motivo de la presentación de su libro, que será este viernes en la Federación y el lunes en su pueblo, Bunyola, significa mucho para Bestard: "este empuje de hoy de la rueda de prensa, de tener a mi gente, mi hijo, también Juan Carlos Muntaner que ha participado. He dado un giro a estos momentos terribles. Hay que seguir y luchar. He querido muchas cosas pero el fútbol es con lo que más he disfrutado más en mi vida".

Bestard recuerda que hay más fútbol por debajo de los grandes y el profesionalismo. Todo un fútbol base del que saldrán esos talentos que luego son estrellas: "salen de abajo como Yamal, de un pueblecito o un equipo modesto. Hay que dar una importancia a todo este fútbol, hay que trabajar y promocionarlo. Se hace un buen trabajo también en el femenino y el fútbol sala. Hemos participado un poco en todo esto. Jordi Horrach está en una buena línea, está muy preparado y ha vivido todo el fútbol. Lo que hemos de hacer es que siga creciendo el fútbol".

El histórico dirigente tiene claro que, de las tres etapas que ha vivido en toda una vida de fútbol, jugador, entrenador y presidente, "la mejor etapa es como jugador, no hay ninguna duda. El jugador no piensa en nada más, en jugar, te sale de dentro, disfrutas. Cuando eres entrenador disfrutas pero ya tienes una responsabilidad con un grupo de gente. Jugar es lo más grande. Como directivo entras en otra dinámica".