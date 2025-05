Paco González se rinde ante Modric en su despedida del Real Madrid: "Como Iniesta en el Barça"

Publicado el 24 may 2025, 16:19 - Actualizado 24 may 2025, 16:48

Sin nada en juego para un Real Madrid que perdió el pulso liguero y una Real Sociedad sin opción de acabar en puesto europeo, el cierre de LaLiga en el Santiago Bernabéu será el fin de una era legendaria de Carlo Ancelotti y Luka Modric, técnico y jugador más laureados de la historia del club blanco, y de Imanol Alguacil en el conjunto txuriurdin.

Muchos madridistas le van a decir adiós a Modric, sin duda uno de los mejores jugadores de la historia del club. Esta tarde va a ser el adiós a un 10 eterno con el brazalete de capitán que a sus 39 años deja atrás al equipo de su vida.

900/Cordon Press Luka Modric saluda aficionados del Santiago Bernabéu a la conclusión de un partido.

Paco González califica Modric

Por eso, en 'Tiempo de Juego', Paco González quiso preguntar en qué puesto pondrían al croata en la historia madridista. A pesar de eso aseguró que "a mí con Modric me pasa como con Iniesta en el Barça. Es que son los que más me han gustado".

Además, Manolo Lama apuntó que "si hicieran el once de la vida del Madrid, Modric entraría. Lo que pasa es que Modric tiene una pelea que es que como tiene el '10' a la espalda mucha gente dice Puskas".

"Yo como no veía Puskas, como no veía diez de Di Stefano, para mí, si digo que me parece el mejor extranjero que he visto en el Madrid con Roberto Carlos. Es otra barbaridad lo que yo vi de Roberto Carlos. Pero habrá gente que diga, "sí, hombre, a ver si va a ser mejor que Cristiano. Cristiano significa mucho más". O yo qué sé, Zidane, el que quieras”.

EFE Última rueda de prensa de Ancelotti ante de un partido con el Real Madrid.

otras despedidas

Modric junto a Lucas Vázquez y Vallejo jugarán hoy su último partido en el Santiago Bernabéu, pero también se despide Carlo Ancelotti. Lo cierto es que hace tiempo que se habla de la llegada de Xabi para el Mundial de Clubes. En ese momento, Ancelotti ya estará dirigiendo a la selección brasileña en una nueva vida. El técnico italiano se marcha con la admiración y el respeto de todo el madridismo. Tras mejorar en su segunda etapa los éxitos de la primera y ganar en alguna ocasión cada uno de los títulos que disputó.

