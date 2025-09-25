Mateo Joseph, autocrítico sobre su ocasión: "No puede ser que no haya acabado con un tiro"

El RCD Mallorca caía en San Sebastián por 1-0 ante la Real Sociedad en un pésimo partido y sigue en el fondo de la tabla, penúltimo, con dos puntos. Las alarmas se han encendido tras la mala imagen del equipo antes de recibir al Deportivo Alavés este sábado a las 18:30h.

A pesar del mal partido, los bermellones dispusieron de dos claras ocasiones en las botas del mismo jugador, el delantero Mateo Joseph. Voluntarioso, el cántabro hizo una buena acción en el primer tiempo a pase de Maffeo, se plantó en el área y con un quiebro se quedó en situación de remate con la zurda. Su tiro fue rechazado por Remiro.

El propio Mateo dispuso de otra clara situación de gol en el segundo tiempo que hubiera cambiado a buen seguro las cosas. Se plantaba ante Remiro con una gran carrera pero en lugar de buscar el tiro y finalizar, Mateo parecía buscar el pase a Muriqi ante la salida del portero. Una solución que no se entendió y que el propio delantero analizaba con autocrítica: "he tenido una en la que tengo que mejorar. No puede ser que ahí al menos no acabe con un tiro, a mejorar en eso, hago autocrítica y tengo que dar mucho más al equipo ahí. Pero vamos a por ello, esto no para", indicaba en referencia al encuentro del sábado ante el Alavés.

Sobre el partido, el delantero decía en los medios del club que "hay que coger lo que no estamos haciendo bien, hay que corregir y esperamos que en casa podamos sumar de tres y llevarnos una alegría, vamos a por ello".

Por su parte, su paisano Pablo Torre decía sobre el gol realista que "ha sido una acción que rebote que le ha caído a Kubo, lo ve fácil el cabrón. Al final cuando en esta categoría te despistas un poco te penaliza. Hay que mejorar, estar juntos, hay que seguir trabajando".