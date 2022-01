El más difícil todavía para el Palmer Alma Mediterránea hoy en Oviedo

Con nueve jugadores, uno de ellos del filial de liga EBA, afronta el Palmer Alma Mediterránea el encuentro pendiente de la jornada 14 contra el Unicaja Oviedo en Pumarín a las 20:30h. Este partido debería haberse disputado el pasado 29 de Diciembre. El Palmer Alma Mediterránea es colista con una victoria y 12 derrotas y en situación agónica ha cambiado el plan de acción.

El club está intentando rectificar la temporada con cambios en la plantilla, jugadores como Fjellerup, Ruesga, Mendy han salido y el club ha firmado a Brown, Marinov y Cosialls, este último fichado esta semana. Pero ninguno de los tres fichajes podrá jugar esta noche debido a que el partido es de una jornada anterior en la que no estaban inscritos estos jugadores.

El posible quinteto será el formado por Figueras, Lundqvist, Van Beck, Kostadinov y Pavelka. Además en la rotación están Feliu, Peñarroya, Ikpeze y el jugador del Palma Air Europa de EBA Aguiló.

Hace un mes que no juega el equipo de Álex Pérez y Pau Tomàs, desde que jugara el 21 de Diciembre contra Almansa. Además el equipo tuvo que suspender entrenamientos por varios positivos, por lo que hasta hace unos días no retornó al trabajo de pista. El equipo está en cuadro por las bajas y por no poder contar con los fichajes. Una situación injusta sin lugar a dudas pero que establece el regalmento al ser un partido anterior a la llegada de estos jugadores. Además, el Palma jugará el partido aplazado contra el Lleida el 9 de Febrero a las 20:30h en Son Moix, También está pendiente el partido ante Cáceres.

Cosialls llega procedente de Girona.-

El último refuerzo del Palmer es Robert Cosialls, pívot de 2:04m, 25 años, procedente del Bàsquet Girona con el que ha disputado 106 partidos.El Palma quiso fichar a Toni Vicens, un ala-pívot que le hubiera venido muy bien por el carácter e implicación del mallorquín y su capacidad anotadora y reboteadora, con gran tiro exterior. Pero Vicens optó por aceptar la oferta de Instituto de Córdoba. Como reconoció en Deportes Cope Baleares, la oferta del Palma fue la mejor que ha recibido nunca en Mallorca y se mostró agradecido.

El debut de los nuevos fichajes podría ser este fin de semana en Valladolid. Elijah Brown sobre todo puede ser clave en la recuperación del equipo por su capacidad anotadora. Veremos cómo encaja el equipo los refuerzos también a la hora de defender ya que los técnicos quieren que sea la seña de identidad del equipo.