Martin Valjent tras ser el extranjero con más partidos en el RCD Mallorca: "Es un privilegio absoluto"

Han tenido que pasar nada menos que 11 años para que un jugador extranjero bata el registro del gran capitán, José Carlos de Araújo Nunes en número de partidos con el RCD Mallorca.

Ha sido otro defensa central, Martin Valjent, quien ha superado ese registro con su partido 259, jugado ante el Elche.

Martin Valjent decía sobre su récord en el Mallorca sentirse "muy feliz de cómo se han dado las cosas desde que llegué, es un privilegio absoluto a nivel personal. A intentar seguir sumando y aportar al equipo. ¿Qué significa el Mallorca para mí? todo, un sitio donde he crecido como persona y futbolista, ha nacido mi hija. Me siento muy identificado para bien y para mal. Lo único que intento es estar tranquilo, no volverme demasiado emocional con eso que no es fácil cuando llevas mucho tiempo. Intento buscar estímulos a nivel personal para aportar al colectivo".

Valjent es uno de los jugadores más reconocibles de este ciclo histórico del Mallorca, llegado en 2018 en Segunda División, con el equipo recién llegado a la categoría de plata cedido por el Chievo Verona, el jugador nacido en Dubnica nad Váhom encontró en Mallorca el protagonismo y la estabilidad que le faltaban en Italia.

Fichado por Javier Recio para el Mallorca, pronto dejó claro que era un central de garantías, a lo que sumó su capacidad de integración, en pocos meses hablaba español y mostraba además ser un jugador inquieto y rico culturalmente. Un jugador para rato.

Con Raíllo han formado una de las parejas más longevas de la historia del club. Llevan ocho años como pareja de centrales del Mallorca. Hoy parece lo normal, en el futuro todo el mundo será más consciente de la pareja que han tenido en defensa. Porque Raíllo puede seguir o no, ya que acaba contrato, mientras Valjent, 30 años recién cumplidos, renovaba hasta 2029.