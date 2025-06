Marta Cardona celebra en casa el Oro logrado junto a Jordi Xammar en el Mundial de 470

La regatista del Club Náutico Arenal Marta Cardona está exultante después de haber logrado el Oro Mundial en la clase 470 junto a Jordi Xammar. El catalán ya sabía lo que era ser campeón del mundo y también medalla olímpica, pero la irrupción nueva es la de la mallorquina, que en pocos meses ha logrado junto a Xammar el Oro europeo y ahora el mundial.

Ambos han subido a lo alto del cajón en el Mundial disputado en aguas de Gdynia (Polonia), un oro que confirma que este ciclo recién comenzado en este 2024 es un éxito. Consiguen el mundial tan solo unos meses después de haber conseguido el europeo en Split, Croacia. La regatista mallorquina recibía un homenaje de campeona a su llegada a la isla, ya que le esperaban familia, club y amigos en el aeropuerto de Son Sant Joan.

El equipo español fue liderando la prueba aunque en las últimas jornadas eran segundos. La paciencia era la clave para la disputa de la Medal Race del Mundial, la regata reservada a los diez primeros, de puntuación doble y no descartable, a la que Xammar y Cardona accedían desde la segunda plaza pero con todo abierto. El Comité de Regatas tuvo que dar dos salidas y anular esos intentos en el primer tramo de la ceñida, debido al viento ligero, al caer por debajo del límite navegable.

Jordi Xammar indicaba que "legamos a la Medal los tres primeros barcos muy apretados y hemos empezado desde atrás. La regata ha sido muy difícil, se ha anulado dos veces por poco viento y en la tercera hemos hecho una buena salida pero hemos hecho un mal primer tramo. Hemos mantenido la concentración y hemos luchado a muerte. Literalmente hemos ganado el Mundial en la última trasluchada, hasta la última baliza no se sabía qué pasaba. Son estas finales que sueñas, cuánto más se sufre más se disfruta. Y encima tuvimos la penalización de tres puntos… es algo que nunca se había castigado y ahora de repente se han despertado. Así que me dije: ‘Ahora sí que tenemos que ganar este Mundial como sea”, ha añadido el medallista de Pekín 2020.

El tercer intento ha sido el bueno en aguas de Gdynia. El tándem español ha elegido el lado derecho del campo de regatas en la primera ceñida, lo que no ha resultado acertado. También han fallado en la aproximación a la baliza de barlovento, con lo que Xammar y Cardona han tenido que empezar desde atrás, con sus máximos rivales por delante. Toda opción de medalla peligraba.

A partir de allí el patrón catalán y la tripulante balear han sacado lo mejor de sí mismos y han empezado a recuperar. En la segunda ceñida han mantenido su elección por el lado derecho, y los alemanes Simon Diesch y Anna Markfort les han ido a cubrir. El barco español ha logrado alcanzar a sus rivales y en el segundo paso de barlovento ya estaban a tiro, quintos los alemanes y sextos los españoles. La última empopada ha sido de libro, adelantando a Diesch y Markfort y acercándose a los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris, ayer terceros y luchando por el oro también en esta final.

El cuarto de la Medal Race ha valido a Jordi Xammar y Marta Cardona para coronarse campeones del mundo. La plata se la han colgado los alemanes Simon Diesch y Anna Markfort, tras firmar un quinto en la final, y han completado el podio los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris, que han sido terceros en la Medal Race.

Españoles y alemanes han finalizado empatados a puntos, pero el desempate se ha resuelto a favor de Xammar y Cardona por haber entrado por delante en la Medal Race. Los británicos han sumado solo un punto más que los campeones y los subcampeones.

“Estoy muy eufórica", decía Marta Cardona. "Ha sido una semana muy intensa, con mucho viento, y la Medal Race ha sido extenuante, con vientos ligeros, muy difíciles. Las emociones son muchas, pero sobre todo estoy muy contenta”.

“En el primer barlovento hemos montado últimos tras tener que ceder el paso a varios barcos -ha recordado la joven tripulante mallorquina-. Me he acordado un poco de la Medal Race de Jordi y Nora en París 2024, pero confiaba mucho en Jordi. No hemos tirado la toalla y hemos seguido muy conectados. Reconozco que ha sido duro psicológicamente montar últimos, pero hemos aguantado, no hemos perdido el foco, y hemos logrado recuperar”.