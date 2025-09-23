Mariona Caldentey se queda a un paso del Balón de Oro que finalmente se lleva Aitana Bonmatí

Mariona Caldentey se quedó a las puertas de su primer Balón de Oro. El prestigioso e incluso sobrevalorado galardón individual organizado por "France Football," que premia cada año por votación a los mejores del fútbol, fue para Ousman Dembélé y Aitana Bonmatí.

En el caso de la jugadora del Barcelona es tercer año consecutivo, a lo que hay que unir los dos años de premio para Alexia Putellas, en total cinco años consecutivos de dominio de las futbolistas españolas.

La organización varió el formato en la gala que se celebraba como es habitual en el Teatro Chatelet de París, anunciaba a los dos finalistas y los protagonistas no sabían nada sobre quién lo iba ganar, contrariamente a lo ocurrido en otras ediciones.

De hecho, el momento de mayor tensión se produjo al anunciarse a las dos jugadoras finalistas, Aitana y Mariona, para ir a una pausa publicitaria en ese momento. Debieron ser los momentos más angustiosos para la jugadora mallorquina, Maria Francisca Caldentey Oliver, quien por primera vez era finalista del trofeo y se veía en esa situación ante las miradas de todo el mundo del fútbol.

La tensión se palpaba en la expresión contenida de la felanitxera. Sus paisanos asistían por un centenar a la casa de cultura de Felanitx para seguir en vivo la gala con la esperanza de celebrar el Balón de Oro.

Sin embargo, Andrés Iniesta, encargado de anunciar a la ganadora, nombraba a la ex compañera de Mariona en el Barcelona y también compañera de selección, Aitana Bonmatí.

El rostro de la felanitxera no podía ocultar la decepción, se había quedado muy cerca. Obviamente, en el fútbol mandan los títulos y las victorias de equipo, pero los premios individuales han adquirido en los últimos años una gran importancia.

En ese sentido, la propia Mariona ha sido la mejor jugadora de Inglaterra, así fue escogida por la Asociación de futbolistas profesionales tras su primer año en el Arsenal, con el que conquistaba la Champions League, precisamente ante el Barcelona. Además, Mariona también fue subcampeona de Europa con España junto a Aitana.

En la Eurocopa, Mariona alternó buenas actuaciones con otras más discretas, pero no hay que olvidar que anotó el gol de España en la final ante Inglaterra, después perdida por penaltis. Aitana se perdió gran parte de del torneo por enfermedad.

Es una incógnita los motivos por lo que los votos se decantaron por Aitana, en este caso pasa por los gustos personales de los periodistas que votan, aunque hay parámetros que deben valorarse como impacto del futbolista, títulos conseguidos, etc.

También hubo protagonismo para más mallorquinas, Patri Guijarro fue sexta finalmente en la categoría de mejor futbolista y Cata Coll tercera en cuanto a la portería.