El roscón más solidario que visibiliza la creciente pobreza en Euskadi

Este 5 de enero, Caritas vuelve a poner el foco en la pobreza más cercana con su tradicional roscón solidario. A partir de las 10 de la mañana, Caritas Bizkaia repartirá en la Plaza Nueva de Bilbao 3.000 raciones de rosco y chocolate caliente por un donativo de dos euros. A la misma hora, en la Plaza Gipuzkoa de San Sebastián, Caritas Gipuzkoa distribuirá 1.500 porciones por tres euros, con el objetivo de recaudar fondos para sus programas de ayuda.

Una realidad alarmante

Los fondos recaudados son más necesarios que nunca. El último informe de la Fundación FOESSA de diciembre revela una situación preocupante en Euskadi, donde alrededor de 259.000 personas viven en exclusión social, de las cuales 84.000 se encuentran en su forma más severa. La incidencia es especialmente alta entre la población extranjera, donde la exclusión social alcanza al 41%, y en los hogares con menores, que concentran el 65% de las personas afectadas.

Para Kontxi Elexpe, administradora de Caritas Gipuzkoa, estas cifras demuestran que "está fallando el sistema y no las personas". Elexpe insiste en desmontar "el mito de la pasividad" de quienes sufren esta situación. "No es verdad, las personas que están en exclusión también trabajan, también están en búsqueda de trabajo, se forman, pero se encuentran con unas barreras que son inquebrantables", explica. Su conclusión es clara: "No, las personas no estamos fallando, es el sistema".

El valor del voluntariado

La campaña del roscón es posible gracias a la implicación de personas como Margarita, voluntaria en Caritas Gipuzkoa desde hace 30 años. Ella anima a la participación y recuerda que quienes no puedan acudir a los eventos pueden colaborar igualmente "con una donación a través del Bizum".

Margarita describe con emoción la labor que realizan el 5 de enero para que ninguna familia se quede sin su detalle en la noche de Reyes. "Nuestra labor es hacer una cadena, y cada niño y cada niña y cada familia tienen que tener su regalo y su cariño", afirma. Para ella, el voluntariado es una pieza clave en este engranaje solidario: "Somos ese caminar y esa rueda que vamos formando cada 5 de enero".

