La FEHT espera que el Plan de Modernización sirva como palanca para impulsar proyectos turísticos

Entrevista Fernando Estany, vicepresidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas

La Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha calificado como una "buena noticia" el desbloqueo del Siam Park en Gran Canaria, un proyecto que acumula más de una década de retrasos. En una entrevista en COPE Gran Canaria, el vicepresidente de la patronal, Fernando Estany, ha señalado que, aunque hay que esperar otros 18 meses para ver movimiento de maquinaria, el nuevo plan de modernización es una señal positiva para revitalizar la oferta de ocio en el sur de la isla.

Una odisea de 12 años

Estany ha recordado la larga espera de "12 o 13 años" para que el proyecto comenzara a andar. Durante este tiempo, la iniciativa se ha enfrentado a numerosos obstáculos legales. "La legislación permite que se pongan muchos obstáculos al avance de todas estas cosas", ha comentado, explicando que tanto empresas competidoras como organizaciones ecologistas han ejercido su derecho a reclamar, lo que ha derivado en una tramitación excesivamente lenta.

El vicepresidente de la patronal hotelera ha puesto en valor la insistencia de la empresa promotora, que ha mantenido su compromiso a pesar del tiempo transcurrido y el encarecimiento de los costes. "Probablemente los números que hicieron en el 2012 estén en la basura", ha apuntado Estany, quien cree que el proyecto ha tenido que ser "actualizado íntegramente".

Hacia un turismo de experiencias

Para la patronal, el Siam Park es fundamental para enriquecer la oferta complementaria de Gran Canaria, que históricamente ha adolecido de grandes complejos de ocio. Según Estany, el turismo actual no se conforma solo con "sol y la playa", sino que demanda un turismo de experiencias. "La gente va y quiere hacer excursiones y quiere tener alguna memoria, algo que sea memorable para, oye, es cuando estuve en Gran Canaria hicimos aquello, ¿te acuerdas?"

Este tipo de proyectos, ha añadido, no solo mejora la calidad del destino, sino que ayuda a atraer nuevos segmentos de viajeros, como el turismo familiar. Estany ha aclarado que el objetivo no es tanto aumentar el número de visitantes, ya que la isla está "rozando el límite de su capacidad" tras perder 45.000 plazas alojativas en los últimos ocho años, sino mejorar la calidad y la experiencia global.

Un marco para la renovación del destino

Fernando Estany ha destacado que el Plan General de Modernización es la herramienta clave que ha permitido desatascar el parque acuático. En su opinión, estos planes han contribuido históricamente a la "mejora general del estado" de las zonas turísticas, adaptándolas a las necesidades actuales y superando el modelo de los años 70. Por ello, confía en que este nuevo marco sirva de ejemplo para futuras actuaciones.

Respecto al futuro, el sector turístico prevé una desaceleración en el crecimiento para 2026, aunque sin llegar a un decrecimiento. "Estamos en unas cifras de ocupación muy buenas y una afluencia de turistas grande", ha explicado Estany. El objetivo es mantener los buenos datos de 2025, con una temporada de invierno que "ya está vendida" y un verano con cifras similares al año anterior. "No es lo mismo levantar el pie del acelerador que pisar el freno", ha concluido.