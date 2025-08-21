Mariona Caldentey, mejor jugadora en Inglaterra: "Nunca había pensado en algo así, lo que quiero es ganar títulos"

En fútbol cada vez más individualizado y con mucha "premitis", con grandes galardones y reconocimientos para futbolistas a nivel individual para un deporte colectivo, la mallorquina Mariona Caldentey ha dado toda una lección de prioridades.

La jugadora del Arsenal lleva una temporada para enmarcar, campeona de la Champions en su primer año con en Inglaterra tras salir del Barcelona, elegida mejor jugadora de la liga "Women's Super League (Barclays Women's Super League)", subcampeona de Europa con España en una final perdida en los penaltis desafortunadamente y ahora elegida mejor jugadora por la PFA, la Asociación de futbolistas profesionales.

Un año de ensueño que con los logros colectivos y reconocimiento además individual, la ponen en lugar preferente hacia el Balón de Oro, ese galardón tan valorado en estos tiempos y del que se habla casi a diario sobre todo en el plano masculino.

Sin embargo, Mariona ha dejado claras sus prioridades al recibir el galardón a mejor jugadora de la liga inglesa, en una ceremonia en la que también fue premiado Mohamed Salah, el jugador del Liverpool. "La verdad es que nunca había pensado en esto. Cuando juegas a fútbol quieres ganar títulos con tu equipo. Cuando tienes éxitos las cosas así suceden pero realmente lo que quiero es ganar títulos con el equipo".

La felanitxera se mostraba "muy agradecida, no hay nada mejor que ver que tus compañeras y rivales reconocen tu trabajo, es algo muy bonito". Sobre la temporada indica que "fue increíble, tuvimos una serie de bajones durante la temporada y acabar así fue lo mejor. El Barcelona fue un rival muy duro (Champions), ganamos también al Lyon y al Real Madrid, creo que lo merecíamos y ahora queremos más".

La PFA ha publicado el posado de la jugadora con el elocuente titular: "La campeona de Mallorca".

Sobre su primer año en Inglaterra cuenta que "cuando vienes aquí juegas contra las mejores cada semana y tienes que adaptarte a jugar contra diferentes jugadoras y contextos, pero mis compañeras me ayudan y me encanta jugar aquí".

Mariona ha recibido el gran reconocimiento de toda una institución del Arsenal y un recordado ex mallorquinista, Lauren, quien le felicita en un mensaje por su galardón.