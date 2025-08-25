Álex Granieri tras el doble bronce Mundial: "Es el comienzo una historia"

Álex Granieri ha irrumpido con éxito en un deporte exitoso para España, el piragüismo. El palista del Real Club Náutico de Palma se ha venido del Mundial de Milán con dos bronces colgados al cuello, los conseguidos en el K-4 500 y el K-1 500.

Granieri se ha mostrado muy satisfecho por el trabajo y orgulloso de formar parte de un equipo de ensueño que es el K-4 500, la prueba que tanta gloria le ha dado al piragüismo español, esta vez sin dos leyendas como Saúl Craviotto y el mallorquín Marcus Cooper.

Pero además, Granieri ha demostrado su potencia en el individual también, en el K-1 500, prueba en la que ya había logrado medalla de plata en la Copa del Mundo y el Europeo. El palista se ve como parte de ese equipo español para este ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Granieri afirma en COPE nada más regresar de Italia, que "ha sido una muy buena temporda tanto en la Copa del Mundo, como Europeo donde me colgué la plata y ahora el campeonato del mundo que es la fecha en la que todo el mundo está en perfectas condiciones y hay mucho nivel. Es un sueño subir al pódium".

Sobre el K-4 500 explicaba que "ha sido un año complicado, tuvimos un mes y medio para prepararlo, muy contentos con el bronce que nos sabe a oro. Se había bajado Marcus y se había subido Rodrigo. Con vistas al futuro para seguir en ese barco rumbo hacia Los Ángeles".

El palista mallorquín reconoce sobre el bronce en el K-1 500 que "lo disfruté un montón, me vacié, era una final y estoy súper contento con nombres históricos. Estar ya ahí ya es para estar muy contento".

Granieri cree que este Mundial le ayuda a consolidarse "y me ayuda a seguir, es el comienzo de una historia ojalá que muy larga". Finalmente, el palista se lo dedica a familia y amigos, "me vino a ver parte de mi familia. Súper contento, también por familiares que ya no están con nosotros pero que desde el cielo me están viendo y se lo dedico a todos ellos".