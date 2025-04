Manuel Piqueras, desgraciada lesión y futuro en el Illes Balears Palma Futsal

La felicidad nunca es completa, que se lo digan al Illes Baleares Palma Futsal que goleó el viernes al Barcelona 5-1 y se puso como líder de Primera División (tiene un partido más) antes de su nueva aventura, viaja a Le Mans para buscar su tercera Copa de Europa. No es completa por la lesión que se producía Manolo Piqueras jornadas atrás, el técnico Vadillo temía que pudiera se grave y deseaba que no fuera así, pero se confirmó el diagnóstico. El cierre murciano se ha fastidiado por largo tiempo tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Ha sido en su mejor año, su primera temporada en Palma en la que ha conquistado la Intercontinental y ha llegado a la selección española. Tras conocer la lesión, el club ha hecho público que el jugador seguirá de verde mucho tiempo.

Manuel Piqueras seguirá como jugador del Illes Balears Palma Futsal durante tres temporadas más y ya como jugador del conjunto palmesano a todos los efectos. El club ejecutará la opción de compra reflejada en el contrato de cesión del Real Betis para que el cierre murciano se quede en propiedad con el conjunto mallorquín hasta 2028.

La ejecución de la cláusula se realizará a final de esta temporada que es cuando finaliza la cesión y el momento en el que el club puede ejecutar la opción de compra que se pactó ya en el contrato el pasado verano, por lo que el jugador tiene su futuro asegurado y garantizado antes de pasar por el quirófano tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La confianza y el apoyo del campeón de Europa con Piqueras es absoluta. El club quiere que el jugador esté tranquilo ante la recuperación que se avecina y le ayudará en todo lo necesario ahora y en el futuro. Todavía no hay una fecha concreta para la operación pero será tras la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, porque Piqueras viajará a Le Mans el martes con el resto del equipo. El jugador estará con el resto de los compañeros para disfrutar de la experiencia y porque se ha ganado estar como uno más aunque no pueda participar. Así, el martes formará parte de la expedición pese a no poder jugar y entrará al quirófano cuando regrese a Mallorca a partir del próximo lunes. El club, la plantilla y los aficionados se han volcado con Piqueras para arroparle tras conocerse la lesión de larga duración.