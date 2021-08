Luis García: "Hay que estar preparados porque será un año muy duro"

Tras finalizar la pretemporada con un nuevo triunfo ante los 2 mil aficionados que se congregaron en el Visit Mallorca Stadium, Luis García Plaza asumió que el sábado 14 de agosto da el pistoletazo de salida a una temporada que no será ni mucho menos un camino de rosas. El técnico apeló a la unión de todos los aficionados y medios locales para lograr el ansiado objetivo de la permanencia: "Hay que estar ayudando entre todos. Tenemos que estar preparados porque será un año muy duro. Entre todos lo conseguirmeos, lo tengo clarísimo"

Sobre las futuras incorporaciones que faltan para terminar de apuntalar la plantilla, el técnico fue muy contundente: "Los que tienen que llegar, llegarán. El club está haciendo todo lo posible para traer a nuevos jugadores". Sobre la llegada de Take Kubo, no quiso entrar en detalles del más que posible retorno del jugador nipón. Si lo hizo sobre el lateral izquierdo que tiene las horas contadas en el conjunto balear. Hablamos del argentino Braian Cufré, cuya salida se pretende cerrar en las próximas horas: " Vamos a ver lo que pasa con Cufré. Es un chico que necesita jugar y uno de los laterales izquierdos aunque sea polivalente, tiene que salir"

Sobre el estilo de juego que tiene en mente Luis García para afrontar una temporada tan apasionante, la primera parte del encuentro ante el Cagliari es el ejemplo perfecto de lo que les pide a sus pupilos: "Los primeros 45 minutos me han gustado mucho. Hemos jugado ante un equipo de nivel de la primera división italiana. En la segunda mitad, es cierto que nos han metido muy atrás. A mí, no me gustaría jugar así, pero tenían 3 o 4 jugadores de un nivel altísimo. Es lo que nos va a pasar en muchos encuentros de esta temporada, estoy ya es otro nivel. Aún así, las sensaciones son buenas, el equipo trabaja a tope y daremos mucha guerra a todos los equipos"