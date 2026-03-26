El Tenerife ya tiene guagua reservada para celebrar el ascenso a Segunda

El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Club Deportivo Tenerife han presentado una alianza con la compañía de guaguas turísticas City Sightseeing que incluirá una parada en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ya anticipa que este vehículo de dos pisos será el utilizado para celebrar el hipotético ascenso del equipo a Segunda División. En este sentido, ha asegurado que ya la tenía "casi pactada y reservada" y que espera que esté "vinilada con los colores del club".

El Club Deportivo Tenerife merece un estadio del siglo XXI" José Manuel Bermúdez Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde ha mostrado su optimismo con la marcha del equipo, destacando que "el número de puntos que ya tenemos de ventaja es muy importante". Aunque ha señalado que "los partidos hay que jugarlos", confirmando que la capital "estará preparada" para el festejo y ha asegurado que organizarán una gran celebración: "Montaremos una buena como corresponde".

Un estadio a la altura

Bermúdez también ha insistido en su visión para el futuro del estadio. "El Club Deportivo Tenerife merece una gran inversión, merece un estadio del siglo XXI", ha declarado. El alcalde propone una reconstrucción en la misma ubicación, similar a lo que "se ha hecho en muchos sitios", poniendo como ejemplo la remodelación del Santiago Bernabéu.

La oportunidad (de hacer lo mismo que Las Palmas) se perdió porque no hubo ambición en el Cabildo" José Manuel Bermúdez Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Al ser preguntado por la comparación con la inversión en el estadio de Gran Canaria, el alcalde ha lamentado "la oportunidad perdida para Tenerife" con la candidatura del Mundial 2030. "Esa oportunidad se perdió porque no hubo ambición en el Cabildo, en el gobierno insular en aquel momento, para presentar un proyecto que nos pusiera a todos en marcha", ha sentenciado.